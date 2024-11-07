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美官員：北韓軍隊4日首度在庫斯克與烏軍交鋒

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

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2名美國官員今天告訴路透社，北韓軍隊近日首度在俄羅斯庫斯克（Kursk）與烏克蘭軍隊交戰。

其中一名不願透露姓名的官員表示，雙方於11月4日交戰。2人並未透露是否有北韓士兵傷亡，也未提供這次交戰的進一步細節。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，烏軍和北韓軍隊首次交鋒「開啟世界動盪新頁」。烏克蘭國防部長先前曾表示，雙方已發生「小規模交戰」。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）近日接受南韓電視台專訪時證實，烏軍已首度與北韓軍隊交戰，這顯然是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，衝突態勢進一步升高。

本週稍早，美國五角大廈表示，庫斯克至少有1萬名北韓軍人，並稱北韓軍隊在俄國境內共有約1.1萬至1.2萬人。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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