德國聯合內閣瓦解恐明春提前大選 重點一次看

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

德國總理蕭茲今天開除自由民主黨籍財長林德納，3黨聯合內閣宣告瓦解，很可能明年3月提前大選。在美國大選川普勝出的同日，歐洲最大經濟體德國無疑又給世界另一不確定性。

華盛頓郵報指出，二戰後德國僅出現過3次提前改選，然而這回卻適逢歐洲還得因應前美國總統川普回鍋的變局。川普競選期間揚言對銷美商品全面加徵關稅，恐重傷高度仰賴出口的德國經濟，遑論川普言談已令人憂心美國對北約、援烏等立場轉向。

● 3黨聯合內閣始終不和 風雨飄搖之際瓦解

擔任德國總理16年之久的梅克爾（Angela Merkel）下野後，蕭茲（Olaf Scholz）領導的中左翼聯合內閣是後梅克爾時代首屆政府。這個2021年組成的3黨聯合內閣，以社民黨（SPD）代表的紅色、綠黨的綠色及自由民主黨（FDP）的黃色，而有「紅綠燈聯盟」之稱。

然而自聯合內閣成立以來，3黨之間諸多政策領域始終有歧見。最近的爭執焦點是如何讓德國走出衰退泥淖，經濟衰退讓德國已成歐洲表現最差經濟體之一，聯合內閣的民調也持續滑落。

壓垮聯合內閣的最後一根稻草是預算之爭。為填補明年預算巨大缺口，蕭茲的社民黨和綠黨傾向稅收和舉債等，但自民黨卻奉行「債務煞車」（debtbrake）。德國憲法為落實預算平衡，規定只有特殊情況才能豁免債務煞車，最近一次是為因應新冠疫情與俄國侵烏。

蕭茲6日宣布明年1月15日會提請聯邦議院（德國國會下議院）信任投票，若信任投票失敗，他可正式請總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）21天內解散聯邦議院，然後60天內舉行選舉。如此一來聯邦國會大選將從原訂的明年9月提前至3月。

● 若改選基民黨可望勝出 但極右極左不容小覷

德國第一電視台（ARD）上週委託Infratest dimap所做的民調顯示，54%受訪德國民眾樂見提前改選，對目前聯合政府「有點不滿/極為不滿」者更達85%。

目前德國各項民調中，蕭茲的社民黨支持率約15%排第3，落後保守派基民黨（CDU）與極右翼德國另類選擇黨（AfD），綠黨11%排第4，自民黨僅4%，連取得國會席次所需最低門檻的5%都不到。中間偏右的基民黨近年對移民態度轉趨強硬，另倡加大軍援烏克蘭。

然而華爾街日報分析，改選也不保證能出現穩定政府。目前遙遙領先的基民黨，支持率也只有31%到36%之間，意味即便勝選，基民黨仍須與社民黨、綠黨甚至兩者兼需，才能過半組閣，然而這3黨在經濟、外交國防等政策上重疊度依然不高。

與此同時，極右的德國另類選擇黨、極左的「莎拉瓦根克內希特聯盟」（BSW）兩大民粹反建制政黨，則合計有約25%的支持率，不容小覷。

紐約時報指出，德國政局生變讓歐盟在當下艱困時刻更形群龍無首。法國已因今年稍早選舉形成國會僵局而陷危機，俄國目前在烏克蘭戰場屢有斬獲。川普當選後，歐洲還得面臨與美爆發貿易戰及北約被削弱的風險。

蕭茲表示他的社民黨將與綠黨少數執政到今年底，個別法案視情況找他黨合作來通過。外界認為一些特定議題、尤其援烏、重整軍隊和打擊移民等，也許可以找立場相近的基民黨協助。

● 經濟長期停滯 德國陷危機瓶頸

華爾街日報指出，經濟學家指當前經濟危機恐構成德國長期威脅。德國經濟比美國及大多數歐洲國家更依賴製造業和出口，但先是新冠疫情打亂全球供應鏈，後有制裁侵烏而遭俄國斷供廉價天然氣，能源成本大漲加劇鋼鐵、化學等德國所倚重能源密集型產業的壓力。

與此同時，中國已從德國產品的消費者，轉變為從汽車到高端工業機器人等領域的激烈競爭者，使德國企業在中國乃至第三方市場銷售產品更困難。2017年以來德國的工業生產一直下降，期間企業投資也呈下滑趨勢，自2019年以來幾無成長的經濟今年恐將連續第二年出現萎縮。

德國汽車業龍頭之一福斯汽車（VW）日前宣布將關閉國內3座工廠，是公司創建90年來頭一遭，還將裁員1萬多人，許多其他車商也有類似處境。就連經濟指標為數不多還算好看的失業率，也已連續數月微幅上升。如今川普威脅要對歐洲商品全面徵收20%關稅之際，問題恐雪上加霜。