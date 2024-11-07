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帛琉大選 非官方結果顯示惠恕仁可望連任

中央社／ 威靈頓7日綜合外電報導
帛琉總統惠恕仁。路透 路透社
帛琉總統惠恕仁。路透 路透社

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太平洋島國帛琉本月5日舉行總統大選，據報非官方結果顯示總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）可望連任。

惠恕仁唯一的對手雷蒙傑索（Tommy RemengesauJr.）曾擔任帛琉總統。法新社先前報導，兩位候選人都曾表態支持與台灣維持外交關係。

紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）網站報導說，帛琉媒體TMC Palau指出非官方結果顯示惠恕仁將連任。

根據帛琉選舉委員會說法，截至7月15日登記選民共1萬6627人，選舉結果將在收取海外選票後，於本月12日後正式公布。

帛琉 惠恕仁

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