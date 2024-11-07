帛琉大選 非官方結果顯示惠恕仁可望連任

川普重返白宮的第二任，已列出諸多待辦事項，從他過往的發言紀錄來看，驅逐非法移民與打擊通膨，將是他上任100天的優先要務；此外，展望川普接下來4年執政，最高法院的解釋可能讓川普成為超級總統，聯邦機構生態可能被改變，並將追求效率放在合法合規之前。在大選期間強力支持川普的馬斯克選後會扮演什麼角色？台灣將要付出更多「保護費」嗎？聯合報駐華盛頓特派員張文馨帶來第一手分析。

2024-11-07 11:40