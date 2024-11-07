菲駐美大使籲仿效AUKUS 設多邊關係對抗中國南海擴張

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

菲律賓駐美大使羅慕德斯在一場南海論壇上強調法治在南海的重要性，並呼籲區內國家成立類似澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的多邊關係，對抗中國在南海的擴張行為。

馬尼拉智庫及顧問機構Stratbase集團昨天在馬尼拉舉辦「2024年菲律賓會議」（Pilipinas Conference2024），邀請菲國政府官員、駐菲外交使節、學者與政治觀察家與會，聚焦南海爭議。

羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）致詞時提到，就南海而言，菲律賓地處捍衛國際法治秩序的前線，以聯合國海洋法公約（UNCLOS）及南海仲裁結果為基礎，透過多管齊下的方式，應對在南海面對的「非法與侵犯行為」。

他說，菲律賓對外與中國保持外交接觸與對話、與東南亞國家協會（ASEAN）及理念相近國家建立聯盟或夥伴關係、擴大海事對話及合作，並提倡以UNCLOS及法治觀念來管理海洋。

羅慕德斯說：「在區域架構不斷演變的情況下，我們繼續倡導東協中心性，同時呼籲成立類似澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）這樣的安排，來輔助東協中心性。」

他補充，菲律賓對內會持續透過軍事現代化，加強防衛能力，同時也全力發展經濟，透過經濟成長來支撐國家安全。

東協中心性是指會員國透過促進內部的團結與合作，進而在對外關係上產生以東協為主的統一政策；AUKUS則由澳洲、英國和美國共同成立的軍事外交安全合作夥伴關係，意在抗衡中國在印太區域的擴張。

另一方面，羅慕德斯也強調「法治」對國際秩序的重要性，並稱菲律賓在主權一再遭到侵犯之際，仍主張透過國際法來解決爭議。

馬尼拉於2013年1月將中菲南海爭議提交國際仲裁。2016年7月，設於荷蘭海牙（Hague）的常設仲裁法院（PCA）裁決，中國用以索討南海主權的九段線在國際法之下不具效力，菲律賓可獨享200海里專屬經濟區。

北京不接受也不承認仲裁結果，菲中兩國仍不時在南海爭議區域發生衝突。

羅慕德斯指出，南海仲裁結果為如何合法利用南海提供明確性，盼國際社會繼續支持它的最終性及有效性，否則這將意味著國際社會願接受有些國家可以罔顧法律的事實。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）則指出，基於中國在南海的武斷擴張，菲律賓的軍事發展重心自2013年起，已從「安內」轉為「攘外」。

他提到，菲律賓提升自身軍力需要時間，在過渡時期先透過與理念相近國家海軍的合作，捍衛國家領土，光是在今年，菲律賓就已與辦理了10場多邊海事合作活動，合作夥伴包括美國、澳洲、日本及越南等。