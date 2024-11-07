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美韓熱線！尹錫悅電賀川普壓倒性勝利 談北韓派兵援俄「將盡快會晤」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓總統尹錫悅10月15日出席內閣會議。歐新社
南韓總統尹錫悅10月15日出席內閣會議。歐新社

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南韓總統尹錫悅與美國共和黨總統候選人川普7日通話，尹錫悅恭喜川普獲得「壓倒性勝利」，同時表達對北韓挑釁和派兵援俄羅斯的憂慮，尹錫悅辦公室也證實，雙方同意盡早安排會晤。

南韓國家安保室第一次長金泰孝（Kim Tae-hyo，音譯）稍早在記者會表示，尹錫悅與川普在上午7時59分通話12分鐘，以「讓美國再次偉大」為表達祝賀。

韓聯社報導指出，川普問候南韓人民，並且提到尋求與南韓在造船業合作，尤其是海軍造船、出口、維修和保養方面。

尹錫悅則表示，川普任期內為美日韓合作奠定基礎，未來三方合作將更加深化。

報導指出，川普問候南韓人民，並且提到美國造船業需要南韓協助，清楚南韓打造軍艦的實力，有意進一步和尹錫悅就此進行討論。

此外，兩人詳細談到北韓局勢和近來挑釁，包含核武發展、發射飛彈、垃圾氣球攻擊等，還有北韓兵加入俄軍前往烏克蘭前線，且共同對烏克蘭的急迫局勢表示關切。

尹錫悅辦公室證實，雙分將盡快敲定會晤日期。

尹錫悅6日已在社群網站發文恭賀川普贏得大選，表示在川普至今展現的領袖能力下，相信韓美同盟及美國的未來會更加光明，也期待美國與南韓能發展更緊密合作。

南韓 尹錫悅 川普

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