德調查記者分享對抗假訊息撇步 籲堅守新聞價值

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隨著假訊息蔓延、挑動閱聽人情緒，德國知名調查媒體Correctiv記者施朗格在其新書發表座談中，深入剖析假訊息氾濫對民主的威脅，並以其多年調查經驗為例，強調新聞道德與媒體識讀重要性。

2014年成立的非營利調查媒體Correctiv，今年初揭露德國極右翼另類選擇黨（AfD）密謀驅逐移民計劃，引發百萬人上街守護多元民主，為當前德國民眾信賴的調查報導品牌。

該媒體創始成員、知名調查記者施朗格（BastianSchlange），曾臥底德國盜獵集團揭露非法行為，屢獲調查報導獎項；近年陸續發行「唯一真實的事實查核書」、「歐洲的縱火者」等書，深入研究假訊息與資訊戰對社會影響。

在「歐洲的縱火者」新書發表座談中，施朗格指出，網路與社群媒體雖打破媒體資訊壟斷，讓民眾有更大的發聲空間，但這些平台的「去中心化」特質卻讓虛假信息和謠言無差別地流傳，導致許多錯誤觀念在閱聽人心中根深蒂固。

施朗格以自身經驗為例，分享友人在哈馬斯（Hamas）10月7日對以色列發動襲擊後，在社群平台多次轉發「以色列攻擊下的巴勒斯坦兒童受害者」照片。實際上該照片內容為其他衝突事件受害兒童，與貼文宣稱的情境無關。

他使用圖像反向搜索工具追溯照片真實來源，證明貼文訊息不實，但當施朗格試圖指出錯誤時，友人卻以「必須迅速傳遞巴勒斯坦的聲音」為由，表示無法逐一查證轉載貼文的正確性。

施朗格表示，這個例子讓他深刻理解，公眾在社群媒體上缺乏查核事實的使用習慣，無意間成為假訊息的幫兇。他因此認為，在這個人人都可以傳播訊息的時代，擁有事實查核能力的新聞記者與編輯，變得愈加重要。

施朗格在座談中也批判社群媒體的演算法，指出平台以「用戶情緒反應」為基礎決定內容曝光度，導致激進言論等易引發情緒的內容，比經過事實查核的嚴肅訊息更易獲得流量。

他說，「在社交媒體上，『誰喊得最大聲，誰就贏』，這讓情緒化的謠言和假新聞在網上如野火般蔓延。」

這種「情緒優先」的演算法助長了極端主義與極右翼思潮，施朗格舉例，德國另類選擇黨即擅長利用社群媒體中的同溫層效應，在其支持者之間不斷強化對抗主流媒體的立場，使其支持者容易相信極端化的資訊來源。

他指出，極端主義政黨或政治人物會透過對社會的不滿敘述來鞏固支持，並利用「受害者」和「正義」的敘事來煽動仇恨，加劇輿論場域極化。

座談中施朗格強調，新聞業是民主的第四權，擔負監督政府重任，記者必須保持對事實的忠誠，將事實與謠言區隔開來，才能創造讓公眾理性討論的環境。

他呼籲社會重視媒體識讀，並建議學校設立相關課程，以培養年輕世代辨別資訊真偽的能力；此外，社群平台也應承擔更多責任，成為具有編輯責任的公共空間，遏止假訊息無限制擴散。

最後施朗格引用漫畫英雄蜘蛛人的名言「能力越大，責任越大」，呼籲每個人都應對自己分享的資訊負起責任，只有當每個個人共同回歸事實，才能改變當前全球假訊息氾濫現象。