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克什米爾議會通過決議 要求印度恢復部分自治

中央社／ 斯利那加6日綜合外電報導
印度控制的克什米爾議會今天通過決議，要求新德里讓穆斯林人口為主、存在主權爭議的當地恢復部分自治。圖／歐新社
印度控制的克什米爾議會今天通過決議，要求新德里讓穆斯林人口為主、存在主權爭議的當地恢復部分自治。圖／歐新社

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印度控制的克什米爾議會今天通過決議，要求新德里穆斯林人口為主、存在主權爭議的當地恢復部分自治。總理莫迪印度教民族主義政府於2019年取消克什米爾的自治地位。

法新社報導，新德里於2019年取消查摩與克什米爾邦（Jammu and Kashmir）的特殊地位。當局當時突然作出這項決定，還展開大規模逮捕並且切斷通訊一個月。

當地由中央政府任命的總督統治。

當地上個月舉行議會選舉，選出的地方政府反對莫迪（Narendra Modi）所屬印度教民族主義色彩濃厚的印度人民黨（BJP）。

議會今天通過決議指出：「本議會呼籲印度政府為恢復特殊地位一事，與查摩與克什米爾邦民選代表展開對話。」

這項決議沒有拘束力，須經聯邦政府任命的總督批准，在90席議會中，遭到29位印度人民黨籍議員反對。

邦長阿布杜拉（Omar Abdullah）告訴記者：「議會已恪盡其職責。」

印度教 新德里 穆斯林 莫迪

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