日本朝野協商特別國會 包括會期天數等暫無共識

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日本眾議院大選落幕，面對日本政府希望11月11日召集選出下任首相的「特別國會」，眾議院各會派代表今天舉行協商會議，但針對會期天數等事項暫未能達成共識，將繼續協商。

「特別國會」指的是眾議院解散進行選舉後所召開的會議。日本憲法規定，從眾議院被解散後所進行的選舉日起，30天內必須召集特別國會。在眾議院大選獲得過半席次的政黨領袖，可在選後召集「特別國會」所舉行的首相指名選舉中，被選為新任首相。

由於眾議院大選剛落幕，「特別國會」除了選出下任首相，也將舉行議長及副議長選舉，並決定各常任委員會的委員長（類似立法院各委員會召集委員）等人事。

日本放送協會（NHK）及時事通信社報導，日本政府昨天通知朝野各黨，將在11月11日召集「特別國會」。自民黨與公明黨希望在召集當天舉行首相指名選舉，然後在11月14日休會。

眾議院各會派代表昨天舉行協商會議，但因為朝野無法達成共識，今天繼續協商；不過，今天協商依舊沒有結論。會派意指議會內擁有相同理念議員所組成的政治團體。

今天舉行的各會派代表協商會議，針對預計11月11日召集的「特別國會」日程等進行協商。

執政黨考量到首相石破茂接下來的出訪行程，希望「特別國會」會期從11月11日到14日止，為期4天，但在野黨無法接受，朝野無法達成共識。

另外，有關17席常任委員會的委員長分配問題，在野黨在事前協調中要求根據眾議院大選結果分配較以往更多席次，但今天協商會議上並未討論。因此，包括眾議院正副議長要從哪個政黨選出等事項，仍待朝野後續進行協商。