今年舉行多次聯合軍演 菲律賓：有助遏制大陸在南海侵略性行動
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菲律賓軍方一名官員今天表示，菲律賓、美國和其他西方強權頻繁舉行聯合海軍演習，有助於遏制中國在南海的「侵略性」行動。
法新社報導，近幾個月來，中國部署了海軍、海警艦艇和所謂的海上民兵部隊，以阻止菲律賓進入南海3個具有重要戰略意義的珊瑚礁和島嶼。
菲律賓海軍今天表示，菲律賓、美國和其他國家今年舉行10次代號為「多邊海上合作行動」（MMCA）的聯合海上軍事演習，期間並未見到中方出現侵略性行為。
菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）少將在馬尼拉安全論壇場邊告訴記者：「在多邊海上合作行動期間，沒有觀察到（中國人民解放軍）海軍、中國海警局或海上民兵採取脅迫性和侵略性行動。」
他指出，演習「前幾天、演習期間以及演習後幾天」，都處於平靜狀態；他並補充說，預計2025年可能舉行更多聯合海軍演習。
崔尼代今天說，多邊和雙邊海軍演習有助「為我們持續發展軍力爭取時間」；由於菲律賓軍隊裝備有限，這是一個「巨大的挑戰」。
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