日本爆本季第5例禽流感 新潟縣撲殺35萬隻雞

‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普

日本新潟縣胎內市一處養雞場確認雞隻感染高病原性禽流感病毒，今天已開始撲殺場內約35萬隻雞，是日本本季第5例禽流感疫情。

日本放送協會（NHK）報導，新潟縣政府表示，這處養雞場昨天通報發生雞隻死亡增加的異常狀況，經過縣府派員前往實施基因檢查後，今天確認檢驗出致死率高的高病原性禽流感病毒。

因此，新潟縣政府已請求自衛隊派員協助，從今天上午8時起開始撲殺場內所有約35萬隻雞，目前預估要花6天左右才能完成撲殺。

縣府也將事發養雞場方圓3公里場域劃設為禁止運送雞隻及雞蛋的「移動限制區域」，並將方圓10公里內劃設為禁止出貨的「出貨限制區域」。

這是日本全國養雞場本季發生的第5例禽流感疫情，新潟縣政府呼籲各養雞場徹底做好防範野鳥侵入等防疫對策。