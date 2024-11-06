快訊

義務役下基地首射紅隼火箭 「不發彈」虛驚一場

蘋果AI新功能勾不起銷售潮 語系、地緣政治成發展隱憂

宜蘭爆疑性侵！幼兒園女童遭師手打下體紅腫痛 縣府展開調查

伊朗女學生脫衣抗議服儀規定 憂遭送精神病院

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導

‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普

伊朗伊斯蘭自由大學1名女學生將自己脫到只剩內衣，抗議嚴格的伊斯蘭服儀規定對她形成衣著騷擾，社運人士擔心當局可能會以此為藉口送這名學生進精神病院。

法新社報導，在社群媒體分享的影片中，德黑蘭著名的伊斯蘭自由大學（Islamic Azad University）1名女學生2日只穿內衣褲在校園外抗議嚴格的伊斯蘭衣著規定。

伊朗境外的波斯語媒體報導，伊斯蘭自由大學的保全人員因她所著的服裝騷擾她，拉扯她的頭巾和衣服，這名學生隨後脫掉大部分的衣服以示抗議。

其他影片顯示，這名學生挑釁地走在街上，便衣人員隨後將她塞進1輛沒有標記的汽車帶走，目前尚不清楚她被帶往哪裡。

許多社運人士將這名女學生視為爭取伊朗女性權利的新象徵。兩年多前，年輕伊朗庫德族女性艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反服儀規定而被捕，引發全國長達數月的抗議。

但來自伊朗國內的媒體報導暗示，這名學生患有精神疾病，社運人士擔心可能以此為藉口，將她關進精神病院。

國際特赦組織（Amnesty International）呼籲立即無條件釋放這名女子，並稱她「脫掉衣服是為抗議安全人員濫用職權，強制她戴頭巾的行為」。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）對法國電視2台（France 2）表示：「我讚揚這位年輕女性的勇氣，她表現出抗爭精神，並將自己變成伊朗女性的象徵。」

伊斯蘭 伊朗 社運

延伸閱讀

「人渣敗類」傳單撒滿街…陸教授遭控性侵女學生 廣西大學回應了

準備使用未公開武器！伊朗放話「更猛烈」還擊以色列

沙馬德處決案 德國對伊朗展開制裁

美選倒數計時！伊朗已在為川普勝選做準備 超怕他授權攻打核設施

相關新聞

回擊加韓2+2聯合聲明 陸駐加使館：台灣問題不容任何外來干涉

對於加拿大外交部發布《加拿大-韓國外交與國防（2+2）部長級會議聯合聲明》涉及台灣及南海的表態，中國大陸駐加拿大大使館發...

以色列戰時爆信任危機 內唐亞胡開革國防部長

以色列總理內唐亞胡今天以「信任危機」為由，開除國防部長葛朗特，並任命親信、前外交部長卡茲主導國家在加薩和黎巴嫩的戰爭

上次訪馬時承諾積極探討延伸泰國 李強會見安華：紮實推動東岸鐵路

據新華社，大陸國務院總理李強11月5日下午在上海會見赴陸出席第七屆中國國際進口博覽會的馬來西亞總理安華。會面後，兩人共同...

怕美國不可靠 歐外交圈：多國找備援案

澳洲和印度外交部長五日表示，無論美國總統大選結果如何，他們有信心美國、印度、澳洲和日本組成的四方安全對話（Quad）會繼...

DHL包裹起火 疑俄演練攻擊美

今年七月底，一件預定空運至英國的DHL包裹，內藏的易燃裝置在德國起火，疑是俄羅斯搞破壞的陰謀之一，也可能是針對美國和加拿...

黨內對手勢弱 石破茂暫保黨魁

日本執政黨自民黨在這次眾議院大選席次大跌，日媒分析，首相石破茂暫未遭「逼宮」，除了黨內非主流派多人落選自顧不暇，也怕一旦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。