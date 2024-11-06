伊朗女學生脫衣抗議服儀規定 憂遭送精神病院

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伊朗伊斯蘭自由大學1名女學生將自己脫到只剩內衣，抗議嚴格的伊斯蘭服儀規定對她形成衣著騷擾，社運人士擔心當局可能會以此為藉口送這名學生進精神病院。

法新社報導，在社群媒體分享的影片中，德黑蘭著名的伊斯蘭自由大學（Islamic Azad University）1名女學生2日只穿內衣褲在校園外抗議嚴格的伊斯蘭衣著規定。

伊朗境外的波斯語媒體報導，伊斯蘭自由大學的保全人員因她所著的服裝騷擾她，拉扯她的頭巾和衣服，這名學生隨後脫掉大部分的衣服以示抗議。

其他影片顯示，這名學生挑釁地走在街上，便衣人員隨後將她塞進1輛沒有標記的汽車帶走，目前尚不清楚她被帶往哪裡。

許多社運人士將這名女學生視為爭取伊朗女性權利的新象徵。兩年多前，年輕伊朗庫德族女性艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反服儀規定而被捕，引發全國長達數月的抗議。

但來自伊朗國內的媒體報導暗示，這名學生患有精神疾病，社運人士擔心可能以此為藉口，將她關進精神病院。

國際特赦組織（Amnesty International）呼籲立即無條件釋放這名女子，並稱她「脫掉衣服是為抗議安全人員濫用職權，強制她戴頭巾的行為」。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）對法國電視2台（France 2）表示：「我讚揚這位年輕女性的勇氣，她表現出抗爭精神，並將自己變成伊朗女性的象徵。」