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西班牙洪災 逾7萬2000筆財產受損申請理賠

中央社／ 馬德里5日專電

西班牙毀滅性洪災重擊地方經濟，根據西班牙「保險補償聯盟」統計，截至今日止，已收到逾7萬2000筆賠償請求，包括逾4萬輛汽車、逾2萬間房屋以及逾4000家商家提交的理賠申請。

西班牙國家報（El País）報導，西班牙10月29日發生近代最慘重的洪災在，已奪走超過200條人命，並對災區基礎建設造成大規模破壞，受災最慘重的瓦倫西亞自治區（Valencia）多處城鎮遭山洪泥流暴力摧毀後，房屋、汽車、車庫、商店與購物中心全都泡在泥漿裡，宛如末日電影場景。

根據隸屬於西班牙經濟部的保險補償聯盟（Consorcio de Compensación de Seguros，簡稱CCS，另譯為異常災害保險管理單位）5日發表的最新數據，迄今已收到7萬2125筆來自災區的賠償請求，包括4萬4203筆汽機車車主和2萬1405筆房屋屋主的理賠申請。

除了大宗的受損汽車與房屋索賠外，保險補償聯盟也收到4635筆來自企業商家與倉庫的賠償請求，以及1563筆與工業風險相關、307筆來自辦公室和12筆來自土木工程的理賠申請。

保險補償聯盟表示，已動員近500名專家所組成的團隊，盡全力快速評估損失，以便能夠盡快展開賠償。他們強調，希望本週可開始將理賠金轉帳給受害者。

西班牙保險補償聯盟成立於1954年，是個公私合作營運的機構，負責承保私部門保險公司難以承保的風險，包括由火山爆發、地震、颶風等天災以及恐怖主義活動造成的損失。雖為公私合作營運的組織，但並不仰賴任何公部門的預算。

目前，保險補償聯盟正著手處理約3萬件理賠申請，占總件數40%以上。

西班牙保險業同業公會（Unespa）表示，這場世紀洪災將是西班牙保險業有史以來損失最慘重的災難事件，預估總賠償金額將遠超過10億歐元（約新台幣350億元）。

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