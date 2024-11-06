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黨內對手勢弱 石破茂暫保黨魁
日本執政黨自民黨在這次眾議院大選席次大跌，日媒分析，首相石破茂暫未遭「逼宮」，除了黨內非主流派多人落選自顧不暇，也怕一旦造反恐失去政權，陷入兩難困境。
自民黨在這次眾院大選大敗，席次大幅滑落到一九一席，較選前減少五十六席，加上公明黨的廿四席後也只有二一五席，要達到能掌握執政權的過半數二三三席還差十八席。
日本經濟新聞分析，由於跟黨中央保持距離的非主流派人士多人落選，未能形成足夠壓力要求石破茂下台。
有看法認為，自民黨這次大敗，原因包括選舉公告前的提名作業混亂，以及黨中央提供二千萬日圓給非黨提名候選人所在的地方黨部。雖然有聲音要求自民黨總裁石破茂及幹事長森山裕請辭，但逼宮聲音並未擴大。
前經濟安保大臣高市早苗等有意挑戰首相大位的可能人選，目前都沒有動靜，主因是這些人的親信議員相繼落選。過去強烈批評石破茂的「舊安倍派」眾議員已減少到廿二人，比去年底銳減六成。
高市早苗九月曾參選自民黨總裁挑戰石破，但她的廿名推薦議員中，有七人落選或未連任；另一名石破的挑戰者前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之，也有六名推薦人落選。相對石破茂有五名推薦人落選、前選舉對策委員長小泉進次郎有三名推薦人落選來說，高市早苗與小林鷹之所受打擊更大，必須先鞏固自身基礎。
根據目前政局預測，石破茂將在十一月十一日召集的「特別國會」上獲指名為首相，第二次石破內閣隨即以「少數執政黨」上路。
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