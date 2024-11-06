美選前夕 北韓一口氣試射7飛彈

南韓聯合參謀本部（聯參）五日表示，北韓於當地時間早上七時卅分左右，朝著朝鮮半島東部海域發射多枚短程彈道飛彈（SRBM），這是美國即將選出新總統之際，北韓在短短六天內二度發射飛彈。

韓聯社報導，聯參表示，北韓此次試射的飛彈飛行約四百公里。日本防衛省則指出，北韓至少發射七枚飛彈，最高飛行高度約一百公里。

日本放送協會（NHK）報導，日本海上保安廳表示，這些彈道飛彈研判均落在日本專屬經濟區外側。日本政府在首相官邸召開緊急會議討論此事。

南韓軍方推測，北韓試射的是六百公厘超大型多管火箭砲（KN—25），號稱可搭載戰術核武。官員表示，北韓通常在平壤向北發射，此次則是使用移動式發射車，在接近南韓的黃海北道沙里院，朝著咸鏡北道吉州郡近海一處無人島發射。因為射程為四百公里，打擊範圍將覆蓋朝鮮半島南海岸，推測北韓此舉可能意在凸顯，有能力向南韓發起戰術核子突襲。

這是北韓今年第十三次試射彈道飛彈，前一次是在十月卅一日，宣稱試射射程覆蓋美國本土的「火星炮—十九」新型洲際彈道飛彈。

南韓聯參表示，「為了因應更多飛彈發射，我軍加強監視和警戒」，同時正與日本和美國分享資訊。有消息指出，南韓軍方最快將於六日試射「玄武—二」系列地對地彈道飛彈，以及「天空」地對空飛彈，應對北韓頻繁試射。

韓聯社報導，美國總統大選將於當地時間五日開始投票，北韓在投票前幾個小時發射彈道飛彈，引發關注。另有觀點認為，北韓可能針對韓美日三國近日實施空中聯合軍演而試射飛彈。

北韓官媒朝中社五日報導，北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正前一天表示，韓美日軍演「證明我們落實核武強化路線的正確性與迫切性」。

金與正警告，北韓「自衛性核遏制力強化路線是當前形勢下，唯一最正確的選擇，我們將毫不動搖堅持這條路」。