緬甸軍政府領導人敏昂萊訪問中國

緬甸軍政府領導人敏昂萊本周二（11月5日）開始對中國進行正式訪問，這是他自2021年2月政變奪取政權以來首次出訪中國。

據報導，敏昂萊將於周三前往中國雲南省會昆明，出席在那裡舉行的大湄公河次區域經濟合作（GMS）第八次領導人會議。該區域包括中國、緬甸、泰國、老撾、越南和柬埔寨。

緬甸國家廣播電視台（MRTV）稱，敏昂萊還將與中國政府官員舉行會談，討論兩國政府和人民之間的友誼，發展和加強經濟和各部門領域的合作關係。

中國外交部發言人毛寧周一（11月4日）在例行記者會上提到大湄公河次區域經濟合作領導人會議時說：「當前全球復甦乏力、地緣政治動蕩的背景下，加強團結合作、聚焦發展繁榮的必要性更加凸顯。」

她表示，中國國務院總理李強將出席並主持會議。「中方期待通過此次領導人會議，同各方深入交流，緊扣開放、創新、融通、協同四大關鍵詞，推動地區互聯互通、貿易投資、農業、減貧等重點領域合作取得新進展，為促進地區可持續發展，實現經濟一體化作出更大貢獻」。

緬甸軍方正努力平息少數民族武裝團體和「人民國防軍」的武裝抵抗。

微妙的中緬關係

中國是緬甸軍政府的主要盟友以及武器供應國，分析人士稱，北京還與控制邊境領土的緬甸少數民族武裝團體保持聯繫。前不久，緬甸一些少數民族武裝團體從軍政府手中奪取了位於撣邦北部的領土，擾亂了通往中國重要貿易公路的交通。

雖然中國與緬甸軍政府保持良好的合作關係，但緬甸國內的不穩定被視為對中國戰略和商業利益的威脅。

緬甸是中國「一帶一路」倡議的重要一環，通過鐵路和管道將中國內陸西南地區與印度洋連接起來。

然而，兩國關係數十年來受到不信任的困擾。

法新社指出，由於緬甸軍政府未能打擊緬甸邊境地區針對中國公民的網絡詐騙窩點，北京與內比都的關係受到了考驗。來自中國和其他國家的公民被販賣到這些詐騙窩點並被強迫對同胞實施詐騙。據分析師稱，這個行業的規模高達數十億美元。

去年，緬甸軍政府支持者聲稱，中國默許了叛軍的大規模攻勢，而作為回報，中國人販子在緬甸當地運營的大型網絡詐騙基地被搗毀。

分析人士亦認為，撣邦各民族叛亂組織聯盟發動的攻勢得到了北京的默許，該叛亂組織聯盟稱，此次攻勢的部分目的是為鏟除詐騙團伙。

中國官媒當時將緬甸軍政府政變稱為「內閣重組」。

今年8月，中國外交部長表示，北京支持緬甸軍政府舉行新選舉的計劃，讓這個飽受衝突蹂躪的國家重新走向「民主過渡」。

但反對者們表示，軍政府計劃中的選舉既不自由也不公平，許多反對黨被禁止，緬甸全國大部分地區都發生了衝突。

自政變以來，敏昂萊曾多次訪問俄羅斯--緬甸的另一個關鍵支持者和國防供應商。敏昂萊在2022年與俄羅斯總統普亭舉行了會見。

國際危機組織（International Crisis Group）緬甸事務高級顧問理查德‧霍爾西（Richard Horsey）表示，自2021年政變以來，敏昂萊一直在游說以爭取獲得官方邀請，以期作為一種得到公開支持的象徵。

霍爾西對法新社（AFP）表示：「儘管這次[邀請參加峰會]意味著對其作為國家元首身份的承認，但它並不具備與受邀去北京進行國事訪問相同的外交分量。」

這次訪問還可能給正在爭奪國家控制權的軍政府帶來潛在的負面影響。

美國和平研究所研究員傑森‧塔沃爾（Jason Tower）對法新社表示：「[此次訪問]可能會帶來新的問題，敏昂萊可能被視為向北京做出重大經濟和地緣戰略讓步，以換取中國的援助。」

（美聯社、 法新社）

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