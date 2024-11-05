美國大選當前北韓連射七彈 金與正強調正當理由

（德國之聲中文網）北韓官媒朝中社在11月5日報導稱，領導人金正恩的妹妹金與正譴責了日本、南韓與美國近期舉行的軍事演習，並強調這些外部威脅是北韓加強核軍力的正當理由。

值得注意的是，就在11月4日，俄羅斯總統普亭在克裡姆林宮出人意料地會晤了到訪的北韓外務相崔善姬，兩人握手時長超過了1分鐘。當天晚些時候，美國在聯合國安理會指責俄羅斯與中國「無恥地袒護」北韓、鼓勵其進一步違反聯合國制裁令，從而讓後者能推進其導彈、核武器以及大規模殺傷性武器研發計劃。

南韓國防部長金永賢在10月底就曾警告，北韓很可能希望在美國大選前後「通過展示武力來誇大其存在感」。

根據南韓聯合參謀本部11月5日通報，北韓的「數枚導彈」在當地時間當天早晨7:30許從黃海北道沙裡院市附近發射。日本防衛大臣中谷元也通報說，至少有7枚導彈飛行了約400公哩後落入了日本專屬經濟區以外的水域，飛行高度大約在100公哩。

美國軍方則表示，目前正與地區盟友密切磋商並繼續監控局勢。

朝北韓疑欲轉移注意力

北韓幾天前剛剛進行了迄今射程最遠的一次導彈試射，測試了其新型固體燃料洲際導彈「火星19」。位於首爾的北韓大學校長梁茂進(Yang Moo-jin)在接受路透社采訪時表示，如果幾天前的洲際導彈試射是針對美國的示威，那麼11月5日的短程導彈則是針對南韓，「直接來說，這是為了抗議南韓、美國和日本的聯合空中演習。間接來說，這是為了在美國總統大選前最後一刻炫耀他們的存在。」梁茂進還認為，北韓試射導彈也是為了轉移國際社會對其向俄羅斯派兵的注意力。西方國家越來越擔心北韓軍隊會介入俄烏戰爭，而平壤方面則予以否認。

美日韓三國11月3日的聯合空中軍演被認為是對北韓上星期試射洲際導彈的回應。南韓國防工業研究協會的韓權熙則對法新社表示，現在試射的多枚短程導彈則是北韓對美日韓回應行動的再回應。「鑑於這是一系列短程導彈的齊射，北韓表明它不僅擁有能夠打到美國的遠程導彈，還有能夠瞄准南韓和日本所有基地的短程導彈。」

現在，南韓方面還在考慮是否要向烏克蘭供應軍火來回應北韓方面的種種舉動。此前，由於南韓不向衝突地區供應武器的長期政策，首爾一直拒絕向烏克蘭援助軍火。

（路透社、法新社等）

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