東協學者盼增強區域國防合作 籲對話減緩緊張情勢

印尼產學界今天舉辦論壇，邀請印尼、菲律賓、中國、星馬學者及軍方人士，探討區域國防及戰略合作。各國講者在論壇上分享國防合作的挑戰及方式，認為需透過對話，減緩南海緊張情勢。

印尼風險諮詢公司瑟瑪爾（Semar Sentinel）、新加坡M Group Asia及聯合維和者聯邦委員會（UNPKFC）等單位共同舉辦「亞洲共同體」（Asia Collective）論壇，今天在雅加達登場。

菲律賓智庫「國際發展與安全合作組織」（IDSC）主任卡貝薩（Chester Cabalza）、中國南海研究協同創新中心主任助理馬博、新加坡拉惹勒南國際關係學院資深研究員張嘉松（Alan Chong）、馬來西亞國家韌力學院院長林成榮（Johnny Lim Eng Seng）及印尼國防大學國防戰略學院院長奧克塔羅（OktaheroeRamsi）等人出席，分享對區域國防合作看法。

卡貝薩認為，此時正是擴大區域國防合作最佳時機，因為這是軍事現代化的同時，又能強化自我防禦的方式之一。

卡貝薩對東南亞國家協會（ASEAN）增進國防合作樂觀其成。他告訴中央社：「我們已看到印尼、越南和區域其他國家，在國防領域形成夥伴關係。最近我們（菲律賓）與越南簽署一項國防協議，之後很快也將與印尼簽署國防協議。」

張嘉松表示，外界期待東協在國防外交領域也能增進合作。他指出，東協軍隊間存有高度友好關係，唯一例外是緬甸軍方，因為「他們正處於內戰之中，長年都未遵循東協的國防外交方針」。

張嘉松說：「東協2023年首次舉行聯合軍演，就是很好的進展。」他解釋，透過軍演可慢慢了解各方的軍事準則。2023年中國也曾和東協部分國家舉行多國聯合演習，對此，張嘉松說：「東協與中國的關係上，可透過聯合軍演，更了解中國的海軍及海巡。」

許多與會人士問及，中國與東南亞國家在南海的主權爭議，以及中國與菲律賓近年在南海發生衝突，是否會成為區域國防合作挑戰。

林成榮指出，各國在外交上持不同立場，但相信透過對話就能解決歧異，並降低發生衝突的可能。他說：「每國的外交政策都不同。我不認為有人想要戰爭。」

林成榮認為，南海主權爭議無法解決，因為除了中國，東南亞多個國家也聲稱南海島嶼是他們的領土。不過，「這並不代表不能和平共處，僅需透過國際規範好好慢慢地控制（情勢）」。

針對南海爭端，中國學者馬博強調閉門對話的重要性。他指出，菲律賓學者卡貝薩日前剛赴中國與資深外交官和學者對談，他們透過閉門會議可充分交換意見。

他表示，中國與馬來西亞存在南海爭議，但兩國處理南海爭端的方式是個典範。「因為當雙方意識到彼此關注（南海）議題後，是透過雙邊閉門會議的方式對話，而不是找媒體曝光在南海所發生的事件。」

馬博說：「我們以默默地方式（對話），也彼此尊重，我認為這才是真正的外交。」

卡貝薩向中央社表示，在南海議題上，菲律賓的確需與中國有更多對話而不是爭論。他強調：「（菲方）可重新思考是否有任何替代機制來討論（南海）的海事議題，特別是（探討）如何與中國對話。」

卡貝薩說：「我希望他們（菲律賓和中國雙方）願意以法律和歷史為基礎對話。若有這樣的機會，或許就能減緩區域緊張局勢。」