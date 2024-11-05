泰國將成立委員會 擬和柬埔寨重啟爭議海域談判

泰國政壇近日因為和柬埔寨在泰國灣接壤的海域主權議題吵得沸沸揚揚。總理貝東塔今天表示，內閣將會在2週內指定共同技術委員會的新成員，以便盡快和柬埔寨重啟談判。

泰國灣（Gulf of Thailand）在泰國和柬埔寨接壤的部分大約有2萬6000平方公里海域具有主權爭議。鮮新聞（Khaosod）報導，親軍方的公民力量黨（PalangPracharath）自從被踢出執政聯盟後，開始質疑總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）家族和柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）家族關係密切。

公民力量黨質疑，貝通塔所屬的為泰黨（PheuThai）可能會在爭議海域議題上讓渡國家利益，而知名的渡假勝地、位於達叻府（Trat）的狗骨島（KohKood）可能都會讓給柬埔寨。

這件事近幾日在泰國政壇吵得沸沸揚揚，民族報（The Nation）報導，貝東塔在今天的內閣會議後對記者表示，她昨天和執政聯盟的各黨派代表會面，大家都指出泰方和柬埔寨方都同意，1907年法國和暹羅簽訂的條約中，狗骨島主權確認是泰方的，泰柬雙方對於狗骨島的主權沒有爭議，她指出這個議題好像只有在泰國國內吵開來。

柬埔寨和泰國分別在1972年和1973年在這片爭議海域各自劃定主權範圍，為了解決爭議，2001年泰柬雙方簽署備忘錄44（MOU44），雙方各自認知到彼此對海域的劃分有不同的看法，備忘錄44將做為雙方協商海洋主權的架構。

對於有人質疑前總理艾比希（Abhisit Vejjajiva）執政時期取消了備忘錄44，貝東塔表示這是不可能的事情，因為兩國簽署的備忘錄如果泰方單方取消，一定會被柬埔寨提告。

泰國在前總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）執政時期曾經成立共同技術委員會（Joint TechnicalCommittee），成員包含國防、外交和能源相關領域的部長級官員，由於2023年大選後換了政黨執政，新的委員會必須由新內閣任命。

貝東塔表示，柬埔寨的共同技術委員會已經到位，正在等待泰國指定新的委員會成員，因此她的內閣將會在2週內指定委員會的新成員，以便在備忘錄44的基礎上重啟和柬埔寨的談判。