快訊

選前賀、川民調緊咬！美國大選投票開跑 紐時：贏家不排除「決定性大勝」

何時能知道…究竟是川普或賀錦麗勝選？ 2大因素決定

資深導演朱鳳崗驚傳病逝「享壽78歲」 曾為還2000萬負債不惜當保全

泰國將成立委員會 擬和柬埔寨重啟爭議海域談判

中央社／ 曼谷5日專電

泰國政壇近日因為和柬埔寨在泰國灣接壤的海域主權議題吵得沸沸揚揚。總理貝東塔今天表示，內閣將會在2週內指定共同技術委員會的新成員，以便盡快和柬埔寨重啟談判。

泰國灣（Gulf of Thailand）在泰國和柬埔寨接壤的部分大約有2萬6000平方公里海域具有主權爭議。鮮新聞（Khaosod）報導，親軍方的公民力量黨（PalangPracharath）自從被踢出執政聯盟後，開始質疑總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）家族和柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）家族關係密切。

公民力量黨質疑，貝通塔所屬的為泰黨（PheuThai）可能會在爭議海域議題上讓渡國家利益，而知名的渡假勝地、位於達叻府（Trat）的狗骨島（KohKood）可能都會讓給柬埔寨。

這件事近幾日在泰國政壇吵得沸沸揚揚，民族報（The Nation）報導，貝東塔在今天的內閣會議後對記者表示，她昨天和執政聯盟的各黨派代表會面，大家都指出泰方和柬埔寨方都同意，1907年法國和暹羅簽訂的條約中，狗骨島主權確認是泰方的，泰柬雙方對於狗骨島的主權沒有爭議，她指出這個議題好像只有在泰國國內吵開來。

柬埔寨和泰國分別在1972年和1973年在這片爭議海域各自劃定主權範圍，為了解決爭議，2001年泰柬雙方簽署備忘錄44（MOU44），雙方各自認知到彼此對海域的劃分有不同的看法，備忘錄44將做為雙方協商海洋主權的架構。

對於有人質疑前總理艾比希（Abhisit Vejjajiva）執政時期取消了備忘錄44，貝東塔表示這是不可能的事情，因為兩國簽署的備忘錄如果泰方單方取消，一定會被柬埔寨提告。

泰國在前總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）執政時期曾經成立共同技術委員會（Joint TechnicalCommittee），成員包含國防、外交和能源相關領域的部長級官員，由於2023年大選後換了政黨執政，新的委員會必須由新內閣任命。

貝東塔表示，柬埔寨的共同技術委員會已經到位，正在等待泰國指定新的委員會成員，因此她的內閣將會在2週內指定委員會的新成員，以便在備忘錄44的基礎上重啟和柬埔寨的談判。

柬埔寨 泰國

延伸閱讀

泰國明星河馬寶寶「彈跳豬」水果拼盤二選一 預測川普勝選

確定了！官方1圖曝「台灣入境泰國永久免簽」 網友：收回前快點衝一波

影／亞洲首家PCB設計廠將掛牌 榮惠輕資產深耕日系車用等

羅賓斯保代展現數位科技領域積極布局與野心

相關新聞

英國警察頻出包…近一年600人遭免職 1色警犯下71起性犯罪

今天的數據顯示，截至2024年3月的一年內，英格蘭和威爾斯共有近600名警察遭到免職。警界傳出連串醜聞後，警察局長努力恢...

衛報：DHL空運包裹在德起火燃燒 疑似俄國演練攻擊美加

今年7月底，一件預定空運至英國的DHL包裹，內藏的易燃裝置在德國起火，疑似是俄羅斯搞破壞的陰謀之一，也可能是針對美國和加...

西班牙洪災失蹤者凶多吉少 備容納400具遺體太平間

西班牙東部瓦倫西亞自治區發生數十年來最嚴重洪災，死亡人數持續增加。數以千計搜救人員今天忙於抽掉泡在水中建物的積水，費力走...

石破茂暫未遭逼宮 日媒分析自民黨非主流派陷兩難

日本執政黨自民黨在這次眾議院大選敗選，日媒分析首相石破茂暫未遭「逼宮」原因，除了黨內非主流派多人落選自顧不暇，還有一旦「...

恐怖奪天下！日本恐怖漫畫之神楳圖一雄的創作原點

「我想描繪的是人性的根源。...我要以恐怖之物奪取天下！」日本恐怖怪誕漫畫家——楳圖一雄——今天已證實於10月28日胃癌病逝，享壽88歲。楳圖一雄以《漂流教室》、《14歲》、《蛇少女》等多部恐怖驚悚漫畫而聞名，同時又有怪奇搞笑的《小誠》為代表作，被譽「日本恐怖漫畫之神」，也得過國際獎項的肯定。楳圖一雄在1995年因病封筆，但仍持續活躍於演藝圈，一身紅白相間條紋上衣、捲毛髮型、奇怪的搞笑手勢與誇張表情，成為日本大眾印象深刻的頑童漫畫家。

日本11日選首相 石破茂將先後與3在野黨主席會談

日本預計11月11日召集「特別國會」選出下任首相，面對執政聯盟在這次眾議院大選未能取得過半席次，首相石破茂將從10日起一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。