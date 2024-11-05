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菲律賓防長：東協難成亞洲北約 但已踏出抗中第一步

中央社／ 馬尼拉5日專電

菲律賓國防部長鐵歐多洛坦承，東南亞國家協會目前難以成為亞洲的北大西洋公約組織，但會員國之間對中國南海擴張行為有所反應，且形成「迷你多邊」安全團體，已是踏出重要一步。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天出席馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University）的戰略前瞻論壇，回答主持人提問時說，「會員國之間基於自身利益導致立場有所歧異，我不認為現階段一個北約（NATO）式的東協（ASEAN）可能發生。」

他說明，菲律賓在東協成立之前就已是美國的防衛盟友，也持續與理念相近國家結盟，而另一些東協國家則是與中國較為親近，「因此要為東協建立一個武裝執行機制，可能還有很長的路要走。」

鐵歐多洛再以印尼為例說，印尼是菲律賓的友邦，但同時又與俄羅斯進行軍事演習，會員國之間複雜的內部因素，讓東協目前難以演化為北約式的安全組織。

東協成立於1967年，以印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國為創始會員國，現已擴大為10個會員國，自我定位為政治與經濟發展聯盟，著重推動貿易自由化，且同意互不干涉會員國內政。

北約則是歐洲與北美國家之間的軍事聯盟，承諾在遭遇威脅時要相互防衛。

雖然如此，鐵歐多洛補充，東協一些會員國正依據對自身安全的關切，逐漸形成「迷你多邊」團體，且菲律賓正逐漸贏得其他東協會員國的支持，特別是在南海事務上。

鐵歐多洛說，東協會員國已針對中國在南海的非法擴張行為，訂出一些原則或是作出反應，這是「很好的第一步」，東協必須朝此方向繼續努力，再看看未來會如何演變。

中國、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞和汶萊，都主張擁有南海部份或全部主權，因而發生爭議，其中以中國與菲律賓、越南在南海的衝突最為劇烈。

另一方面，鐵歐多洛也在論壇上提到菲律賓的新國防策略，也就是「全面群島防禦概念」。

他說，在此概念之下，菲律賓政府軍的防衛範圍將不僅限於菲律賓本土，也包括200海哩專屬經濟區。

東協 菲律賓 馬來西亞

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