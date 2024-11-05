衛報：DHL空運包裹在德起火燃燒 疑似俄國演練攻擊美加

今年7月底，一件預定空運至英國的DHL包裹，內藏的易燃裝置在德國起火，疑似是俄羅斯搞破壞的陰謀之一，也可能是針對美國和加拿大發動類似攻擊的演練。

英國「衛報」（The Guardian）報導，據信隱藏於按摩枕與情趣用品空運貨物內的易燃裝置在德國萊比錫（Leipzig）地面起火燃燒，易燃裝置引發的火勢恐使一架飛機墜毀；這起意外類似DHL位於英國伯明罕（Birmingham）的倉儲7月22日發生的包裹起火燃燒事件。

消息人士指出，在萊比錫起火的可疑包裹目的地也是英國，而為何最初由立陶宛寄出的這兩個藏有易燃裝置的包裹皆選擇運抵英國，仍有待釐清。

一則未經證實的德國報導說，兩個包裹是寄給英國真實地址的假收件人，另外兩個在波蘭被查獲的藏有易燃裝置的包裹也是如此，其中之一據波蘭媒體報導在首都華沙（Warsaw）的倉儲內起火，另一件所幸被攔截。

波蘭當局表示，這起陰謀的另個目的就是測試類似包裹寄送至美國和加拿大的轉運管道，以檢視是否能夠在其他地方複製相仿的危險和破壞性攻擊。

英國警方與官員，以及德國、波蘭和立陶宛等歐洲國家的維安單位，皆高度懷疑上述襲擊就是俄羅斯在幕後策劃，目的是造成西方世界「混亂」，藉此報復西方國家軍援烏克蘭。

俄羅斯矢口否認涉及遭指控的陰謀。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴「華爾街日報」（The Wall Street Journal），這些都是媒體含沙射影抹黑的一貫作法，毫無事實根據。