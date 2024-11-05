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西班牙洪災失蹤者凶多吉少 備容納400具遺體太平間

中央社／ 瓦倫西亞4日綜合外電報導
西班牙東部瓦倫西亞自治區發生數十年來最嚴重洪災。 路透
西班牙東部瓦倫西亞自治區發生數十年來最嚴重洪災。 路透

西班牙東部瓦倫西亞自治區發生數十年來最嚴重洪災，死亡人數持續增加。數以千計搜救人員今天忙於抽掉泡在水中建物的積水，費力走過泥濘街道清理狼藉的災區。

法新社報導，當局今天深夜將死亡人數從217人上修為218人，其中除了4人之外，都是在瓦倫西亞自治區（Valencia）罹難。由於失蹤人數不明，未來幾天死亡人數可能激增。

洪災進入第6天，約1萬7000名士兵、警察、人民警備總隊（Civil Guard）和消防員忙著分發援助物資、修復基礎設施，並出動重型機具、無人機和嗅探犬搜尋遺體。

官員托瑞斯（Angel Victor Torres）告訴記者，公路和鐵路正在逐步修復，6成電話網絡也已恢復。

潛水員今天搜救重點放在阿爾代阿鎮（Aldaia）的車庫以及一座立體停車場

陸軍緊急事務部門負責人馬可仕（Javier Marcos）將軍表示，這座停車場內都是水。

他說，已經準備好可容納400具遺體的太平間，「一開始設立的太平間可容納約100人，但我們很快就知道不夠」。

瓦倫西亞高等法院在社群媒體X發布消息指出，當局同時批准把尋獲的約50具屍體交還家屬。

許多人是在開車上路，以及在停車場、隧道和車庫等地下空間時遇難，這些地方的救援行動特別困難。

瓦倫西亞當局將旅行限制再延兩天，停止上課之外，也敦促居民居家上班，以方便緊急服務工作進行。

停車場 死亡 西亞

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