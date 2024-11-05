石破茂暫未遭逼宮 日媒分析自民黨非主流派陷兩難

日本執政黨自民黨在這次眾議院大選敗選，日媒分析首相石破茂暫未遭「逼宮」原因，除了黨內非主流派多人落選自顧不暇，還有一旦「造反」恐將政權拱手讓人，陷入兩難困境。

日本自民黨在這次眾議院大選大敗，席次大幅滑落到191席，較選前減少56席，加上公明黨的24席後也不過215席，要達到能掌握執政權的過半數233席還差18席。

日本經濟新聞分析，由於跟黨中央保持距離的非主流派人士多人落選，未能形成足夠壓力要求石破茂下台。

自民黨11月7日將舉辦一場所有黨籍議員都能參加的兩院議員座談會，讓黨內同志能就這次眾議院大選結果交換意見。

目前有看法認為，自民黨這次選後席次大減的原因之一，就是選舉公告前的提名作業混亂及黨中央提供2000萬日圓給非黨提名候選人所在的地方黨部。雖然有聲音要求自民黨總裁（黨主席）石破茂及幹事長森山裕請辭，但「倒石破」的逼宮聲音至今並未進一步擴大。

包括前經濟安全保障擔當大臣高市早苗在內有意挑戰首相大位的「後石破時代」可能人選，目前都沒有出現倒閣動靜，主因這些人的親信議員相繼落選。過去具有強烈批評石破茂傾向的「舊安倍派」眾議員目前已減少到22人，較2023年12月銳減6成。

高市早苗9月參選自民黨總裁的20名推薦人中，有7人落選或未連任；拒絕擔任石破茂政府要職的前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之，也有6名推薦人落選。

推薦人的落選或未尋求連任，意味著支持勢力的衰減。相對石破茂有5名推薦人落選、前選舉對策委員長小泉進次郎有3名推薦人落選等來說，置身非主流派的高市早苗與小林鷹之所受打擊更大，所以當務之急不得不先鞏固自身基礎。

日本曾發生過反主流派人士要求首相為席次未過半負責下台的前例。1979年自民黨在眾議院大選未獲過半席次，在追加提名保守立場的無黨籍議員後才勉強過半，從結果來說可謂敗選。

當時自民黨內的福田赳夫與三木武夫要求時任首相的大平正芳下台，由於前首相田中角榮支持大平，逼宮戲碼演變成自民黨內的「40日抗爭」。

自民黨在隨後舉行的首相指名選舉中分裂，造成第一輪投票無人過半，由得票前兩名的大平正芳與福田赳夫闖進第二輪投票，最後大平在社會黨等在野黨棄權下順利連任。

不過，在野黨在隔年的1980年提出內閣不信任決議案，由於福田與三木派缺席導致表決通過，造成第2次大平內閣上路半年後就再度解散眾議院進行大選，也是眾議院與參議院首度同時選舉。

自民黨中央一名人士指出，「沒有人下定決心發起要求石破下台的行動」，目前跟黨內派閥全盛時期的「40日抗爭」時代不同，沒有大家一致同意的首相替代人選。

現在對選舉結果抱有不滿的議員，並未團結在高市早苗或小林鷹之身旁，有關11月7日將舉行的座談會，有人認為可能淪為「抒發不滿」的場合。

根據目前政局預測，石破茂將在11月11日召集的「特別國會」上獲指名為首相，第2次石破內閣隨即以「少數執政黨」上路。不過，石破內閣接下來在國會中如果無法尋求在野黨合作的話，預算案和法案將難以通過。

到2025年度預算案在2025年春天通過前，自民黨內並沒有多餘空間來進行權力鬥爭。高市早苗親信直言，「現在誰當首相都很難，雖然首相對眾議院大選結果負有責任，但暫時（讓石破）續任比較好」。

日本政壇接下來要面臨2025年夏天的參議院改選，如果自民黨成為少數執政黨的話，未來也可能發生在野黨提出內閣不信任決議案獲通過，視朝野對決結果也可能解散眾議院進行大選。

待當前課題的中央政府總預算案通過後，如果石破茂內閣支持率仍然低迷的話，黨內意識到接下來的選戰後，就會比較容易形成強烈要求石破茂下台的氛圍。

舊安倍派「5人小組」（日文為5人眾）其中一名成員表示，「石破政府可能撐不到明年夏天的參議院改選」。這種等待情勢變化的態度變得明顯。

石破總裁任期將持續到2027年9月，只要他表達續任首相意願，黨內批評勢力很難把他從首相寶座拉下來。如果選擇在首相指名選舉或內閣不信任決議案上「造反」，就可能把政權拱手讓給在野黨，這讓非主流派陷入無法行動的兩難困境中。