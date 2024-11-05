英國警察頻出包…近一年600人遭免職 1色警犯下71起性犯罪
今天的數據顯示，截至2024年3月的一年內，英格蘭和威爾斯共有近600名警察遭到免職。警界傳出連串醜聞後，警察局長努力恢復民眾信心。
法新社報導，此次遭免職人數比去年同期的394人增加50%，其中包括74名因性犯罪和不當行為被開除的警察。
根據獨立公共機構警務學院（College of Policing）匯編的數據，另有18名警察因持有兒童不雅圖片而被免職。
2021年行銷主管莎拉．艾佛厄特（Sarah Everard）被倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）一名在職員警綁架、性侵和謀殺以來，英國警方聲譽一落千丈。這名員警後來被判終身監禁。
在另一起令人震驚的案件中，去年同一單位的一名員警犯下「駭人的」一系列71起性犯罪，其中包括性侵12名女性，被判處36項無期徒刑。
根據上述最新數據，最常見的免職原因是不誠實，共有125起，另有71人因歧視行為被免職。
2023年1月，倫敦都會區警察局透露，3萬4000名員警中有1071名因家暴和暴力侵害婦女和女孩行為而接受調查。
英格蘭和威爾斯有43支警隊，警察人數超過14萬7000名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言