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英國警察頻出包…近一年600人遭免職 1色警犯下71起性犯罪

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導
截至2024年3月的一年內，英格蘭和威爾斯共有近600名警察遭到免職。 路透
截至2024年3月的一年內，英格蘭和威爾斯共有近600名警察遭到免職。 路透

今天的數據顯示，截至2024年3月的一年內，英格蘭和威爾斯共有近600名警察遭到免職。警界傳出連串醜聞後，警察局長努力恢復民眾信心。

法新社報導，此次遭免職人數比去年同期的394人增加50%，其中包括74名因性犯罪和不當行為被開除的警察。

根據獨立公共機構警務學院（College of Policing）匯編的數據，另有18名警察因持有兒童不雅圖片而被免職。

2021年行銷主管莎拉．艾佛厄特（Sarah Everard）被倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）一名在職員警綁架、性侵和謀殺以來，英國警方聲譽一落千丈。這名員警後來被判終身監禁。

在另一起令人震驚的案件中，去年同一單位的一名員警犯下「駭人的」一系列71起性犯罪，其中包括性侵12名女性，被判處36項無期徒刑。

根據上述最新數據，最常見的免職原因是不誠實，共有125起，另有71人因歧視行為被免職。

2023年1月，倫敦都會區警察局透露，3萬4000名員警中有1071名因家暴和暴力侵害婦女和女孩行為而接受調查。

英格蘭和威爾斯有43支警隊，警察人數超過14萬7000名。

性侵 英國 警察

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