快訊

北部人下班記得帶傘！4縣市發大雨特報 恐一路下到明天

《黑白大廚》港點女王來了！鄭智善3日快閃金門 狂掃鋼刀、高梁酒

趙少康自曝「死而復生」動心臟手術 名醫魏崢執刀動這三處、揭他身體狀況

沒有遊戲大作撐買氣 任天堂下修今年度Switch銷售預測至1,250萬台

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
受推出逾七年的遊戲主機Switch需求疲弱影響，日本遊戲大廠任天堂上季營業利益銳減29%。歐新社
受推出逾七年的遊戲主機Switch需求疲弱影響，日本遊戲大廠任天堂上季營業利益銳減29%。歐新社

受推出逾七年的遊戲主機Switch需求疲弱影響，日本遊戲大廠任天堂上季營業利益銳減29%，該公司並調降全年財測與Switch銷售預測，從原估的1,350萬台下修至1,250萬台。

任天堂5日表示，截至9月底止的年度第2季（上季）營收減少17%至2,767億日圓（18億美元），營業利益下滑29%至670億日圓，減幅比市場預期大，淨利則劇減69%至277億日圓，也不如預期。

這家總部位於京都的公司如今認為，止於明年3月的本會計年度營益預估為3,600億日圓（24億美元），較先前預測的4,000億日圓下修10%，並預計今年度只會賣出1,250萬台Switch，而非先前預測的1,350萬台；遊戲軟體則預計銷售1.6億套、也低於先前所估的1.65億套。彭博指出，對遊戲公司來說，在重要的年終購物旺季前下修展望是件不尋常的事。

面對銷售不斷下滑，任天堂試圖授權其智慧財產權（IP）到各個地方來使用，從電影到主題樂園不一而足。任天堂上個會計年度成功透過「超級瑪利歐兄弟電影版」和遊戲大作「薩爾達傳說：王國之淚」重振銷售，但如今這樣的效果正在消退。

東洋證券分析師安田秀樹說：「Switch到了生命周期的末期階段，而且連軟體銷售也陷入疲軟，若這股趨勢持續下去，Switch的動能將進一步下降。」

駐東京的分析師托多指出：「任天堂高估他們2024年軟體陣容吸引力，沒有實質的大作，而是數個輕鬆小品。端看還會從本年度推出的軟體，我認為經調整後的軟硬體銷售預估依然太高。」

投資人正等待Switch後繼機型的相關消息，盼能為任天堂的遊戲事業重新注入活力。任天堂先前表示，Switch後繼機型將在本會計年度內宣布，意味著會在2025年3月底前亮相。

任天堂 分析師 電影

延伸閱讀

台灣設計展聯名任天堂皮克敏 培育限定版飾品

有這麼快？巴西記者爆料Switch後繼機種高機率於本週公開

任天堂櫻井政博：新作已開發兩年半、YouTube頻道將停止更新

「每天在快樂中起床」品牌鬧鐘被瘋搶 有人花萬元求購

相關新聞

恐怖奪天下！日本恐怖漫畫之神楳圖一雄的創作原點

「我想描繪的是人性的根源。...我要以恐怖之物奪取天下！」日本恐怖怪誕漫畫家——楳圖一雄——今天已證實於10月28日胃癌病逝，享壽88歲。楳圖一雄以《漂流教室》、《14歲》、《蛇少女》等多部恐怖驚悚漫畫而聞名，同時又有怪奇搞笑的《小誠》為代表作，被譽「日本恐怖漫畫之神」，也得過國際獎項的肯定。楳圖一雄在1995年因病封筆，但仍持續活躍於演藝圈，一身紅白相間條紋上衣、捲毛髮型、奇怪的搞笑手勢與誇張表情，成為日本大眾印象深刻的頑童漫畫家。

日本11日選首相 石破茂將先後與3在野黨主席會談

日本預計11月11日召集「特別國會」選出下任首相，面對執政聯盟在這次眾議院大選未能取得過半席次，首相石破茂將從10日起一...

印度譴責加拿大暴力 兩國關係漸惡化

印度與加拿大互控暴力，雙方關係短期內恐難改善！印度總理莫迪4日譴責加拿大政府縱容民眾攻擊印度教寺廟。由於加拿大近日指控印度涉嫌刺殺國內的錫克教...

COP 29聚焦氣候資金 專家：雙邊談判仍待觀察

「聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會」（UNFCCC COP 29） 將於11月11日至22日在亞塞拜然 （Aze...

帛琉總統大選登場 兩候選人是親戚、皆挺台邦交

太平洋島國帛琉今天舉行總統大選，民眾對生活成本增加的擔憂、中國被控干涉選舉以及美國不斷擴大軍事足跡等議題成為焦點。兩位候...

帛琉總統選舉5日舉行 專家料與台灣邦交不變

台灣太平洋友邦帛琉今天舉行總統大選，現任總統惠恕仁（SurangelWhipps Jr）競選連任，與前總統蒙傑索（Tom...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。