搭載2顆伊小型衛星 俄羅斯聯合號火箭發射升空

「我想描繪的是人性的根源。...我要以恐怖之物奪取天下！」日本恐怖怪誕漫畫家——楳圖一雄——今天已證實於10月28日胃癌病逝，享壽88歲。楳圖一雄以《漂流教室》、《14歲》、《蛇少女》等多部恐怖驚悚漫畫而聞名，同時又有怪奇搞笑的《小誠》為代表作，被譽「日本恐怖漫畫之神」，也得過國際獎項的肯定。楳圖一雄在1995年因病封筆，但仍持續活躍於演藝圈，一身紅白相間條紋上衣、捲毛髮型、奇怪的搞笑手勢與誇張表情，成為日本大眾印象深刻的頑童漫畫家。

2024-11-05 17:00