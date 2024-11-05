印度譴責加拿大暴力 兩國關係漸惡化

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】印度與加拿大互控暴力，雙方關係短期內恐難改善！印度總理莫迪4日譴責加拿大政府縱容民眾攻擊印度教寺廟。由於加拿大近日指控印度涉嫌刺殺國內的錫克教領袖，但在印度堅決否認下，雙方關係逐漸惡化，並彼此驅逐大使。兩國貿易總額高達數十億美元，彼此雖尚未施加關稅，但目前看來緊張局勢短期難趨緩。

印度對加拿大表不滿

根據《英國廣播公司》報導，莫迪不滿近日在加拿大境內的印度寺廟遭到莫名攻擊，希望加拿大政府要伸張正義。加拿大當地警方表示已經逮捕3位嫌犯，但未進一步提供細節。印度外交部則認為是加拿大有極端主義與分離主義分子搞破壞，盼加拿大政府能保護不同信仰者。

加拿大總理杜魯道則在X上回應不可接受暴力，且每個加拿大人都有信仰自由，並受到保護。不過兩國關係自從10月加拿大指控印度在該國境內刺殺錫克教領袖尼賈爾後就急速惡化，尼賈爾曾是哈利斯坦運動的領袖，此運動主張錫克教脫離印度獨立建國，而加拿大國內有170萬民眾是印度裔。

加拿大想敲打印度

印度否認有刺殺尼賈爾，並反批加拿大無端指控印度政府涉入，雙方因此驅逐大使，關係陷入惡化。不過加拿大與印度長期在經濟與移民上有交流，雖然目前雙方都沒有對比次開徵關稅，不過短期內可能不會改善，且不排除未來是否會推出關稅制裁彼此。

《Mint》提到，外交專家薩奇朵夫受訪時指出，加拿大可能想藉此敲打一下印度，並提醒英、美印度有可能是未來西方秩序的威脅者。近來國際調查「國家網路威脅」指標中，印度也被列為可能用網路攻擊威脅西方的國家，其他包括中國、俄羅斯、伊朗與北韓。

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