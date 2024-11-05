快訊

被爆市長室收賄1500萬？柯文哲律師發3點聲明

確定了！官方1圖曝「台灣入境泰國永久免簽」 網友：收回前快點衝一波

幕前消失滿月！趙少康自曝切胸骨動「開心」手術：心臟停止3小時

澳洲、印度：美國大選結果不影響四方安全對話

中央社／ 雪梨5日綜合外電報導

澳洲印度外交部長今天表示，無論美國總統大選結果如何，他們有信心美國、印度、澳洲和日本組成的四方安全對話（Quad）會繼續在印太地區合作。

路透社報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在坎培拉對記者表示，她在美國大選前拜會了川普政府國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），雙方進行了「非常良好的討論」。

她說：「我們要討論的優先事項之一是澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），我們非常高興看到跨黨派的支持。」

AUKUS協議是澳洲最昂貴的國防計畫，2023年在拜登政府領導下達成。

她說：「至於美國大選，我們將與美國人民選擇的任何人合作。」

四方安全對話領袖9月同意建立聯合海岸防衛隊巡邏，並加強軍事後勤合作。

黃英賢說，四方安全對話在該地區「非常有價值」， 「無論這場選舉結果如何，我們都認為它仍具有重要意義」。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）則說，四方安全對話2017年在川普任內重啟。

他在出訪澳洲時表示：「當我們審視美國大選時，我們非常有信心，無論結果如何，我們與美國的關係只會不斷發展。」

印度 川普 澳洲 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

蘇丹紅咖哩粉揪問題原料 食藥署初步鎖定印度薑黃粉

賀錦麗、川普誰贏都沒差？陳鳳馨點出美國大選3現象：全球化已終結

憂心美國大選變數 顧立雄：強化自我防衛能力和決心

2024美國大選誰能入主白宮？各州開票時間、關鍵搖擺州一次看

相關新聞

COP 29聚焦氣候資金 專家：雙邊談判仍待觀察

「聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會」（UNFCCC COP 29） 將於11月11日至22日在亞塞拜然 （Aze...

日本11日選首相 石破茂將先後與3在野黨主席會談

日本預計11月11日召集「特別國會」選出下任首相，面對執政聯盟在這次眾議院大選未能取得過半席次，首相石破茂將從10日起一...

印度譴責加拿大暴力 兩國關係漸惡化

印度與加拿大互控暴力，雙方關係短期內恐難改善！印度總理莫迪4日譴責加拿大政府縱容民眾攻擊印度教寺廟。由於加拿大近日指控印度涉嫌刺殺國內的錫克教...

帛琉總統大選登場 兩候選人是親戚、皆挺台邦交

太平洋島國帛琉今天舉行總統大選，民眾對生活成本增加的擔憂、中國被控干涉選舉以及美國不斷擴大軍事足跡等議題成為焦點。兩位候...

帛琉總統選舉5日舉行 專家料與台灣邦交不變

台灣太平洋友邦帛琉今天舉行總統大選，現任總統惠恕仁（SurangelWhipps Jr）競選連任，與前總統蒙傑索（Tom...

日本恐怖漫畫「漂流教室」作者楳圖一雄胃癌逝世 享壽88歲

日本知名恐怖漫畫大師，以「漂流教室」、「靈蛇」等作品聞名的楳圖一雄，於10月28日下午3時40分因為胃癌逝世，享壽88歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。