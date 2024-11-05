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COP 29聚焦氣候資金 專家：雙邊談判仍待觀察

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會」（UNFCCC COP 29） 11月11日至22日在亞塞拜然 （Azerbaijan） 首都巴庫（Baku）舉行，本次大會主要聚焦在氣候資金（財務）。路透
「聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會」（UNFCCC COP 29） 11月11日至22日在亞塞拜然 （Azerbaijan） 首都巴庫（Baku）舉行，本次大會主要聚焦在氣候資金（財務）。路透

「聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會」（UNFCCC COP 29） 將於11月11日至22日在亞塞拜然 （Azerbaijan） 首都巴庫（Baku）舉行，本次大會主要聚焦在氣候資金（財務）等部分。專家表示，根據新氣候集體量化目標（NCQG）提案，每年所需金額約1000億美金，然而發展中國家傾向無償捐款的方式，因此對於氣候財務談判的看法較不樂觀。

2022年的COP 27中，已開發國家同意集資1000億美元成立「損失與損害基金」，用以協助發展中國家在極端氣候下強化調適的能力，然而目前各國集資數額遠遠低於1000億的目標，可以說在去年COP 28便已跳票，今年COP29將聚焦在新的氣候財務目標等。

台灣科技媒體中心今天舉辦「COP29氣候峰會前線上記者會」，中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員劉哲良表示，根據去年的COP28盤點，減緩與調適需要的資金超乎預期，無論是已強調許久的減緩與調適行動或是COP27確認建立的損失與損害基金（氣候補償），都需要鉅額資金來協助開發中國家轉型，然而隨著時間推展，累積了更多的評估後發現每年1000億美元明顯不足，需要建立新的財務目標來支持各項轉型，這也是今年的討論重點「新的氣候金融集體量化目標（NCQG）。

劉哲良分析，氣候談判脈絡下募集及引導資金的方式可分為3種，首先是「捐款」，資金的主要來源是已開發國家捐助，但這非常仰賴已開發國家的捐款意願；其次是「借錢」，因應捐助仍不足以補足資金缺口，因此近年國際上積極呼籲各級金融單位將氣候金融納入核心業務，以綠色融資方式將資金引導至符合氣候目標的路徑；最後則是由聯合國主導成立全球碳市場，透過回饋碳權給已開發國家抵減減量責任作為誘因，把資金與技術引導到開發中國家。然而開發中國家大多都不願有償的資金，一來附帶條件不少，二來也可能無法償還，而已開發國家對於直接捐錢又相當保守，因此對於雙邊談判的看法還是不太樂觀。

台大防災減害與韌性碩士學位學程副教授石婉瑜表示，面對調適面臨資金缺乏的問題，有別於減緩議題可以引導資金投資新技術的發展，調適行動的經濟誘因較不足，該如何找到創新財源也是今年討論的重點。

台大氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯指出，今年的COP29被稱為「金融COP」，但重點不只是聚焦金融，也是達成守住升溫1.5度目標的關鍵，今年的COP29各國開始更新國家自定貢獻（NDC），並提出2035年的減量目標，但就今年聯合國公布的排放差距報告來看，現有的排放差距並沒有縮減，即便各國履行所有的NDC承諾，都需要面對本世紀升溫將達攝氏2.6度的情境；就算各國都達成淨零承諾，本世紀末也仍處於升溫達攝氏2度的情境，如何達到守住攝氏1.5度所需的條件，在2030年減碳量要達2019年排放量的42%，將會是重要的檢核指標。

氣候變遷 財務 開發中國家

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