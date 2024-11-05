帛琉總統大選登場 兩候選人是親戚、皆挺台邦交

太平洋島國帛琉今天舉行總統大選，民眾對生活成本增加的擔憂、中國被控干涉選舉以及美國不斷擴大軍事足跡等議題成為焦點。兩位候選人是親戚且都曾表態挺台邦交。

法新社報導，人口約2萬的帛琉是台灣少數友邦之一，在中國擴張勢力的太平洋地區被視為美國的堅定支持者。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）執政4年以來，美國在他的監督下於帛琉群島迅速擴張軍事利益，以嚇阻潛在威脅。惠恕仁也一直對中國持懷疑態度，曾指控北京當局干預總統選舉，並策劃對政府電腦的駭客攻擊。

然而惠恕仁唯一的對手雷蒙傑索（TommyRemengesau, Jr.）先前警告，與美國走得太近可能會讓帛琉成為眾矢之的，他認為帛琉應與所有人為友，不與任何人為敵。

雷蒙傑索曾擔任帛琉總統，與惠恕仁有姻親關係。

澳洲國立大學（Australian National University）太平洋觀察人士史密斯（Graeme Smith）說：「惠恕仁確實支持美國。他比一些美國總統更親美。」

史密斯表示：「雷蒙傑索明顯沒那麼親美。不過這也不代表他親中。」

兩位候選人都曾表態支持與台灣維持外交關係。

據估計，帛琉1萬6000名登記選民中有很大一部分住在海外，大多在美國。

帛琉選舉委員會一名官員表示，選舉結果將在11月12日之後公布，屆時這些不在籍選票會陸續送達。