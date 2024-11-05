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印尼佛羅雷斯島火山持續噴發 當局擬撤離1.6萬人

中央社／ 雅加達5日綜合外電報導

印尼東部佛羅雷斯島上的勒沃托比拉基拉基火山噴發，造成9人喪命、數以千計房屋受損，官員今天表示，政府目標要撤離火山周圍至少1.6萬名居民。

路透社報導，印尼東部佛羅雷斯島（Flores Island）東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）3日晚間噴發，昨天晚間再度發生規模較小噴發，目前火山警戒仍維持最高級別。

官員表示，部分道路上厚厚的火山灰阻礙了撤離行動。

東佛羅雷斯地方政府發言人赫羅尼姆斯（HeronimusLamawuran）告訴路透社，截至今天早上為止，8座村莊總計1萬6086名居民中約2472人已經撤離。

他說：「我們計劃暫時撤離居民，直到他們能平安返回村莊為止。」

赫羅尼姆斯補充表示，居民被帶往距離火山口約20公里外其他村莊的3棟學校建物和臨時避難所。

他說：「我們部署了更多卡車和軍警人員，以協助今天的撤離行動。」

當局將罹難人數從原先的10人下修至9人，傷者63人，約2384棟房屋和至少25間學校受損。

當地政府已宣布進入為期58天的緊急狀態，使中央政府得以提供居民援助。受火山噴發影響，佛羅雷斯島上4座小型機場已關閉。

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