美批准再售南韓4架E-7預警機 總金額達1580億元

這場峰迴路轉且充滿爭議的美國總統選舉將很快迎來結局，這是一場考驗美國民主品質的選舉，也必然影響世界其他人的選舉。自民主黨陣前換將以來，幾乎每月都有驚奇，甚至到選前最後一天還有影響選舉的法院判決，恐怕堪稱史上最有戲劇張力的選戰。

2024-11-05 12:00