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美批准再售南韓4架E-7預警機 總金額達1580億元

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國國務院4日批准向南韓出售4架E-7空中預警管制機及相關後勤支援，總金額估計約49.2億美元。路透
美國國務院4日批准向南韓出售4架E-7空中預警管制機及相關後勤支援，總金額估計約49.2億美元。路透

美國國務院4日批准向南韓出售4架E-7空中預警管制機（E-7 Airborne Early Warning & Control Aircraft）及相關後勤支援，總金額估計約49.2億美元（約台幣1580億元）。

美國國防安全合作局指出，南韓計畫購買4架E-7空中預警機、10具CFM56引擎、7套Guardian雷射發射器、8套大型飛機紅外線對抗系統處理器、10套全球定位與慣性導航系統，以及6套多功能資訊分發系統，其他還包含各類加密設備、通訊裝備、訓練器材及維修支援。

南韓空軍自2011年9月起向美國採購首架E-7預警機，至今共有4架正在南韓服役，預料今次軍售將令數量倍增至8架。

E-7預警機具有偵測、分析空中目標並協助友軍進行空中指揮的能力，可精準辨識與定位敵方目標，並協助友軍有效應對多樣化的威脅。

南韓 美國 軍售 預警機

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