聽新聞
0:00 / 0:00
美批准再售南韓4架E-7預警機 總金額達1580億元
美國國務院4日批准向南韓出售4架E-7空中預警管制機（E-7 Airborne Early Warning & Control Aircraft）及相關後勤支援，總金額估計約49.2億美元（約台幣1580億元）。
美國國防安全合作局指出，南韓計畫購買4架E-7空中預警機、10具CFM56引擎、7套Guardian雷射發射器、8套大型飛機紅外線對抗系統處理器、10套全球定位與慣性導航系統，以及6套多功能資訊分發系統，其他還包含各類加密設備、通訊裝備、訓練器材及維修支援。
南韓空軍自2011年9月起向美國採購首架E-7預警機，至今共有4架正在南韓服役，預料今次軍售將令數量倍增至8架。
E-7預警機具有偵測、分析空中目標並協助友軍進行空中指揮的能力，可精準辨識與定位敵方目標，並協助友軍有效應對多樣化的威脅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言