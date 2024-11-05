傳日相敲定新國交大臣 擬不用小金庫事件議員

日本共同社今天引述消息人士報導，有望接任公明黨代表（黨主席）的國土交通大臣齊藤鐵夫卸下閣員職務後，日相石破茂預計任用公明黨籍的中野洋昌擔任國交大臣。

日本10月27日剛舉行完眾議院大選，預計11月11日召集「特別國會」舉行首相指名選舉選出下任首相。儘管聯合執政的自民黨與公明黨在本屆眾議院大選後成為少數執政黨，但是若在野黨難以整合，石破茂有望在特別國會中連任，並著手組建第2次石破内閣。

數名日本政府消息人士昨天透露，公明黨推薦46歲的前經濟產業政務官中野洋昌擔任下一任國土交通大臣，而石破茂也將接受推薦。

除了國土交通大臣之外，農林水產大臣與法務大臣預計換人當。

現任農林水產大臣小里泰弘與法務大臣牧原秀樹在本屆眾議院大選中落選，石破茂已在協調自民黨籍的64歲前農林水產大臣江藤拓回鍋，以及同黨的47歲前外務副大臣鈴木馨祐出任法務大臣。

消息人士也透露，石破茂計劃不任用與「小金庫事件」有關，或是隸屬於舊安倍派的國會議員。

除了上述3名閣員，石破茂基本上計劃繼續任用目前的閣員，因此石破茂連任的話，第2次石破内閣的人事也大致確定。