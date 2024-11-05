日本防衛省：北韓試射飛彈 落在專屬經濟區外

日本防衛省表示，上午7時30分左右，北韓試射了可能是彈道飛彈的飛行物體，後來落在日本專屬經濟區（EEZ）的外側。南韓軍方表示，北韓今天發射了數枚短程彈道飛彈。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省說，今天上午7時31分（約台灣時間6時31分）北韓發射了可能是彈道飛彈的飛行物體，日本海上保安廳（相當於海巡署）根據來自防衛省的訊息上午7時55分指出，疑似彈道飛彈的飛行物已落下。

鑑於北韓試射了疑似彈道飛彈的飛行體，日本政府在設於首相官邸危機管理中心的官邸對策室召集相關省廳（部會）主管召開緊急會議收集資訊。

日本首相石破茂上午將近9時進入首相官邸時對媒體表示，「繼上週，今天上午北韓發射了數枚彈道飛彈，研判已落在我國的專屬經濟區外側。目前尚未確認到有災情，我已指示要對人民提供相關資訊、徹底確認安全等。」

北韓上一次試射彈道飛彈，或可能是彈道飛彈的飛行體是在10月31日，北韓聲稱是試射先進的大型固態燃料洲際彈道飛彈（ICBM）。今天這次是今年北韓第13次試射彈道飛彈。

南韓合同參謀本部今天上午7時34分（台灣時間6時34分）表示，北韓於上午7時30分左右，朝日本海方向試射了數枚短程彈道飛彈。是從北韓西南部的城市黃海北道的沙里院附近發射彈道飛彈。

南韓合同參謀本部表示，正與美軍共同分析北韓發射的彈道飛彈。為因應北韓可能追加發射彈道飛彈，將與美國、日本共享相關資訊，加強警戒監控。