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美國總統大選明登場 北韓今晨又試射彈道飛彈

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美國總統大選登場之際 北韓今晨又試射彈道飛彈

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
北韓今晨再度射彈。美聯社資料照
北韓今晨再度射彈。美聯社資料照

韓聯社報導，美國總統大選將於美東時間5日舉行（台灣時間6日），南韓軍方指出，北韓5日清晨向朝鮮半島東部海域發射彈道飛彈，正在進一步分析，尚未提供細節。北韓近期持續加劇緊張局勢，上周才發射一枚洲際彈道飛彈。

【中央社／東京5日專電】

日本防衛省今天表示，北韓發射了可能是彈道飛彈的飛行物體。南韓合同參謀本部今天上午7時34分（台灣時間6時34分）表示，北韓朝日本海方向試射了彈道飛彈。

日本放送協會（NHK）報導，鑑於北韓試射了疑似彈道飛彈的飛行體，日本政府在設於首相官邸危機管理中心的官邸對策室召集相關省廳（部會）主管召開緊急會議收集資訊。

日本海上保安廳接獲來自防衛省的資訊後於上午7時33分（台灣時間6時33分）表示，「北韓發射了疑似彈道飛彈的飛行體」，呼籲航行中的船舶提高警覺，注意相關訊息。

NHK於7時58分左右快訊報導，防衛省的消息顯示，北韓發射的類似彈道飛彈的飛行體已落下。

上一次北韓試射彈道飛彈或可能是彈道飛彈飛行體是在10月31日，北韓聲稱是試射先進的大型固態燃料洲際彈道飛彈（ICBM）。今天這次是今年北韓第13次試射彈道飛彈。

北韓 南韓 彈道飛彈

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