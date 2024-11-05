帛琉大選前 陸喊話：識時務者為俊傑

太平洋島國帛琉五日舉行總統大選，結果恐牽動與台灣的外交關係。現任總統惠恕仁指北京施壓要求帛琉與台灣斷交，中國大陸外交部發言人毛寧昨天在回答相關提問時向帛琉喊話說，「識時務者為俊傑」，稱中方願在一個中國原則基礎上，開啟與帛琉關係的新篇章。

現任總統惠恕仁正與前總統雷蒙傑索角逐總統大位，除了總統，還會選出十三名國會參議員。

帛琉今年初與美國續簽「自由加盟協約」。據協議內容，帛琉將在廿年內獲八億九千萬美元（約台幣廿八億元）經濟援助，以換取准許美軍繼續進駐其海域、領空及領土。

惠恕仁指出，中國禁止其旅遊團前往帛琉以及帛琉三月遭到網攻，都是北京施壓要求帛琉與台灣斷交的證明。

此外，雷蒙傑索在競選期間表示，帛琉需要「確保外國影響力不會使我們國家的認同或獨立蒙上陰影」。

大陸外交部發言人毛寧昨在記者會上被問及帛琉與兩岸關係時回應稱，現在只有帛琉等極少數國家與台灣維持邦交關係，這種做法不僅違背自身國家和人民利益，違背聯大第二七五八號決議，也構成了對中國國家主權的侵害，必須予以糾正。

毛寧說，「識時務者為俊傑」，中方歡迎這些國家認清歷史大勢和時代潮流，尊重中國主權和領土完整，盡早選擇站到國際公道正義一邊。中方願在一個中國原則基礎上，開啟同這些國家關係的新篇章。