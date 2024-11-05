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菲三軍聯演南海奪島 新增資訊戰

聯合報／ 國際中心／綜合報導

菲律賓四日展開代號「聯合演習（AJEX）DAGIT-PA」的三軍聯演，包括在菲律賓實效控制的區域實施奪島和兩棲反登陸演訓，以強化防禦力。菲軍強調並未以特定國家為假想敵。

菲媒ABS-CBN電視網報導，此次演習四日在大馬尼拉地區的奎松市軍事基地艾奎納多營正式展開，由三千名菲國陸海空軍兵力參演，預定十五日結束，進行指揮所演習、野戰演習、實彈演習、網路戰演習以及今年新增的資訊戰演習等科目，以增進三軍協同作戰能力。

部分科目的演習地點在「西菲律賓海」進行，包含奪島、兩棲反登陸、空中防衛、聯合情蒐、偵察及海事安全。西菲律賓海是馬尼拉對菲國在南海聲索主權的區域稱呼，涵蓋菲律賓向南海延伸出去的二百浬（約三七○公里）專屬經濟區（EEZ）。

演習總指揮利庫丁尼說，範圍在「北呂宋戰區」與「西民答那峨島戰區」。他並預料共軍將監看演習，若中國大陸干擾演習，菲軍已備有應變措施。

菲國空軍派南韓製的FA-50「戰鷹」戰機和巴西製的A-29B「超級巨嘴鳥」攻擊機，海軍派驅逐艦和登陸艦，陸軍則動用火砲等裝備。

菲律賓參謀總長布勞納致詞時說，菲軍當前優先要務是積極因應威脅菲國主權的外力，平民也要為緊急情況準備。

布勞納還說，菲軍長期有安內與攘外兩套作戰方案，這次三軍聯演是在群島綜合防衛概念下進行，聚焦抵禦外敵，明年則將擬定內外合一的新計畫。

布勞納特別提到資訊戰演習重要性，旨在反制敵人散播不實消息，「像在南海，明明是中國海警船或海上民兵衝撞我方船艦，但卻反咬我們去撞他們」。

演習 菲律賓 馬尼拉

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