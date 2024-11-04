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陸閃電開放免簽入境 對韓外交懷柔又賺觀光財

中央社／ 首爾4日專電

中國1日突然宣布開放南韓等9國試行免簽入境政策，韓媒引述消息人士指出，韓方事前完全不知情；外界推測，中國此舉除了有效擴大外籍旅客訪中觀光，也可能是牽制美日韓合作的外交策略。

中國外交部1日宣布，8日起將對斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、安道爾、摩納哥、列支敦士登及韓國持普通護照人士試行免簽政策，暫定實施至明年底為止。這也是南韓自1992年與中國建交以來首次獲得免簽入境待遇。

韓聯社引述外交消息人士說法報導，中國政府宣布這項措施之前並未通知南韓駐中使館，可能本週才會與韓方討論細部事項。南韓外交部目前尚未回應證實此事。

部分學者分析，北韓與俄羅斯近期密切合作，中國政府可能因為憂心對朝鮮半島影響力因此弱化，透過開放免簽的措施，除拉近與南韓外交上關係，也有助擴大訪中觀光客人次，推升觀光經濟。

據中國文化和旅遊部統計，今年第1、2季赴中國的南韓旅客分別為5萬多及11萬多人次，顯著上升，累計訪中人次僅次於香港，占15.3%。韓媒分析，中國當局這次將南韓納入試行免簽名單，而非選擇上半年僅7241人次訪中的日本，是因爲覺得南韓旅客訪中意願更高，更有引流效果。

外交因素也可能是考慮因素之一。韓媒中央日報引述忠北大學教授朴相守分析，北韓與俄羅斯的軍事同盟使中國在朝鮮半島區域相對受到孤立，開放免簽措施可能是為牽制美日韓安保合作祭出的懷柔政策。

韓國外國語大學教授姜俊英則指出，南韓公民因涉中國反間諜法在中國遭逮捕消息不久前曝光，受到外界關注，中國當局不久後就宣布這項措施，可以看出中方在半導體技術外流問題上與南韓持續進行法律攻防，同時也在其他方面展現妥協與商議空間，令人聯想起過去毛澤東式的「兩手策略」。

這次措施的外交效果如何尚待觀察，但可以確認的是，觀光旅遊業對此措施相當看好。業者指出，中國、日本、東南亞原本就是南韓旅客最常去旅遊的地區，在疫情前的2019年曾達到435萬旅遊人次紀錄，若能省去申辦簽證的時間、費用，訪中熱潮重現指日可待。目前費用較低廉的團客簽證需付6萬韓元（約新台幣1456元），約要等上一週。

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