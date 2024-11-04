日本H3火箭載國防通訊衛星升空 JAXA：前進一大步
日本新型運載火箭H3的4號機今天下午從鹿兒島縣升空，火箭搭載1枚日本防衛省（相當於國防部）的X波段防衛通訊衛星，衛星在火箭升空約30分鐘後進入預定軌道，宣告發射成功。
日本時事通信社報導，繼H3火箭的2號機、3號機，今天4號機也成功發射升空。日本防衛省的X波段防衛通訊衛星「煌3號」（Kirameki-3）今天下午3時48分（台灣時間下午2時48分）隨著H3火箭4號機，從鹿兒島縣的種子島太空中心升空。
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）H3火箭計畫主管有田誠在火箭發射後的記者會上說：「H3火箭連續發射升空成功，已邁入穩定運用的階段，可說是前進了一大步。」
列席記者會的防衛省統合幕僚監部（相當於國防部參謀本部）指揮通訊系統部長加藤康博說：「我們認為這有助於日本的安全保障、自衛隊運用能力的提升。」
「煌3號」是地球同步衛星，運行的軌道高度在地球赤道上空約3萬6000公里處，由於繞行地球一週的時間與地球自轉一圈的時間相同，從地球上看像是靜止的人造衛星。
日本防衛省的X波段防衛通訊衛星「煌3號」是日本自衛隊用來作為指揮管制等資訊通訊時所需，「煌」系列不易受到氣象條件影響，具備高速和大容量通訊的優勢，能順暢傳送畫面和影片，預期在緊急狀態或災害時可讓部署在廣泛地區的艦艇和部隊，迅速共享資訊。
在此之前，煌1號機、2號機已發射升空，加上這次的3號機，形成3機體制，通訊將更高速化、大容量化。煌3號機的開發及運用費約700億日圓（約新台幣150億元），監測範圍涵蓋從太平洋至印度洋。
H3火箭的4號機原本預定10月20日升空，但受到H2A火箭升空延遲的影響，延期到10月26日。之後，因為發現第2段引擎有問題，於是再度延期至10月30日升空。後來，因為天候惡劣，延至11月2日，最後延至今天升空。
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