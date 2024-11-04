路透：越南擴建南海柏礁 馬來西亞抗議

兩名官員告訴路透社，馬來西亞已向越南發出抗議信，指責越南擴建南海柏礁（Barque Canada Reef），兩國皆宣稱對這座島礁擁有主權。

路透社報導，中國宣稱擁有南海大部分水域的主權，並經常與菲律賓發生摩擦，與越南也偶有爭議。馬來西亞的抗議信凸顯出南海這個戰略航道的另一起爭議。

南海爭端以南沙群島（Spratly Archipelago）附近尤為激烈，中國、台灣、馬來西亞、越南、汶萊和菲律賓都對這個地區提出各種主權主張，並實質控制大小不同的區域。

兩名官員表示，馬來西亞的信件於10月初寄給越南外交部，但尚未收到回應。由於此事較為敏感，他們拒絕透露更多關於身分的細節。

抗議信指控越南對南沙群島的柏礁進行人工擴建，根據總部位於華府的智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）上月發布的衛星影像分析，該島礁上已建有多項基礎設施。

自由亞洲電台（RFA）10月底報導，越南正在這處島礁上修建簡易跑道。

越南外交部尚未回應置評請求；馬來西亞外交部也未發表評論。