摩爾多瓦親歐總統桑杜連任 歐洲多國表達祝賀

摩爾多瓦現任總統桑杜昨天在總統大選決選勝出並成功連任。對許多摩爾多瓦人來說，桑杜已成為變革的象徵，因為她試圖為這個前蘇聯共和國開闢一條親歐的道路。

法新社報導，自俄羅斯全面入侵摩爾多瓦鄰國烏克蘭後，桑杜（Maia Sandu）一直遊說西方支持該國，並表達摩爾多瓦可能成為克里姆林宮下一個目標的擔憂。

在這場因擔憂俄國干預而蒙上陰影的緊張選戰中，桑杜昨天擊敗親俄政黨社會主義黨（Socialist Party）支持的前檢察總長斯托亞諾格洛（AlexandrStoianoglo），成功連任。

摩爾多瓦於2022年申請加入歐洲聯盟（EU）。現年52歲的桑杜為此提出廣泛改革措施，以打擊貪腐並吸引投資。

擁有260萬人口的摩爾多瓦是歐洲最貧窮國家之一。桑杜在激勵人心的演說中提醒，摩爾多瓦將面臨艱難但絕對值得的道路。

桑杜在上月演說中指出，「加入歐盟就是摩爾多瓦的『馬歇爾計畫』（Marshall Plan）」。 馬歇爾計畫是第二次世界大戰後美國為重建歐洲而實施的經濟復甦計畫。

根據選舉委員會公布、幾乎完成的開票結果，桑杜的得票率在僑民支持下達到55.41%，對手斯托亞諾格洛則贏得44.59%的選票。

摩爾多瓦2週前才以些微差距通過加入歐盟的公民投票案。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（JosepBorrell）今天在社群平台X發文寫道，「儘管面對企圖破壞民主的各種挑戰，摩爾多瓦人民再次表明他們建設歐洲未來的決心。」

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）也為桑杜贏得連任和摩爾多瓦的「歐洲未來」表示祝賀。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）恭喜桑杜擊敗親俄政黨支持的對手，在緊張的總統決選中勝出。

澤倫斯基表示，「摩爾多瓦人民做出了明確的選擇，他們選擇一條通往經濟成長和社會穩定的道路。」他也誓言強化烏國與摩爾多瓦的雙邊關係。

澤倫斯基還說，「只有真正的安全與和平、團結的歐洲，才能保證所有個人和家庭都可以用滿懷希望與信念的態度來面對明天。」

此外，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也向桑杜的連任表示祝賀。他說桑杜「安全帶領摩爾多瓦共和國度過艱困時期，並確立了該國的歐洲路線」。

蕭茲在X上寫道，「在這方面，我們與摩爾多瓦站在一起。恭賀您再次當選總統！」