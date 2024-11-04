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緬甸軍政府領袖本週訪中 2021年政變奪權後首見

中央社／ 北京4日綜合外電報導

緬甸與中國今天共同宣布，緬甸軍政府領袖敏昂萊將於本週到訪重要盟友中國，這是軍政府自2021年發動政變奪權以來首度訪中。

法新社報導，敏昂萊（Min Aung Hlaing）將在6日前往中國雲南省昆明，出席為期2天的「大湄公河次區域經濟合作」（Greater Mekong Subregion, GMS）峰會，這個合作機制的會員國包括中國、緬甸、泰國、寮國、越南與柬埔寨6國。

緬甸軍政府今天發表聲明說，基於兩國政府與人民之間的友誼，敏昂萊將會晤中國政府官員，以發展和強化經濟與跨部會方面的合作。

敏昂萊訪中正值軍政府遲遲未能平息本地武裝衝突之際。幾個緬甸少數民族武裝抵抗團體和「人民防衛部隊」（People's Defence Forces）紛紛採取行動、反抗軍政府奪權。

此外，中方也證實緬甸軍政府領導人將出席峰會的消息。中國外交部發言人毛寧表示，本屆峰會將由中國國務院總理李強主持。

毛寧指出，GMS機制成立30多年來，在中柬寮緬泰越6成員國及「亞洲開發銀行」（ADB）共同努力下，積極推進經濟社會協同發展和區域一體化建設，為6國人民帶來了實實在在的利益。

敏昂萊 緬甸

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