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日本H3火箭升空 防衛省自有通訊衛星進預定軌道

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本新型運載火箭H3的4號機今天從鹿兒島縣升空。 美聯社
日本新型運載火箭H3的4號機今天從鹿兒島縣升空。 美聯社

日本新型運載火箭H3的4號機今天從鹿兒島縣升空，而火箭搭載著1枚日本政府的X波段防衛通訊衛星也進入預定軌道，宣告發射成功。

「朝日新聞」報導，大型運載火箭H3是即將除役的H2A火箭後繼機種，由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）與三菱重工業共同開發而成。

H3運載火箭1號機2023年3月發射失敗，同時損失一枚地球觀測衛星「大地3號」（Daichi 3），但2號機與3號機之後陸續成功升空。

而日本政府的X波段防衛通訊衛星「煌3號」（Kirameki-3）今天下午3時48分隨著H3運載火箭4號機，從鹿兒島縣的種子島太空中心升空，預計在防衛省指揮自衛隊等事務時發揮作用，開發與運作等費用約700億日圓（約新台幣150億元）。

「煌3號」是地球同步衛星，運行的軌道高度在地球赤道上空約3萬6000公里處，由於繞行地球一週的時間與地球自轉一圈的時間相同，從地球上看像是靜止的人工衛星。

而今天下午的發射也是H3首度搭載地球同步衛星。「煌3號」將在分離後使用自身的燃料飛行至距離地表3萬6000公里處的靜止軌道。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省供自衛隊部隊使用的2枚自有通訊衛星之前已經在運作，加上今天成功發射的衛星，意味著防衛省總計將有3枚自有通訊衛星能共同運作。

「時事通信社」報導，防衛省的X波段防衛通訊衛星不易受到氣象條件影響，具備高速和大容量通訊的優勢，能順暢傳送畫面和影片，預期在緊急事態或災害時可讓部署在廣泛地區的艦艇和部隊，迅速共享資訊。

日本 火箭 衛星

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