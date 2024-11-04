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涉北韓援俄 王毅會見日本國家安保局長秋葉剛男

中央社／ 台北4日電
中國外交部長王毅今天在北京與到訪的日本國家安保局長秋葉剛男舉行新一輪中日高級別政治對話。圖為2018年，王毅以外長身份在北京會見時任日本外務事務次官的秋葉剛男。取自中新社
中國外交部長王毅今天在北京與到訪的日本國家安保局長秋葉剛男舉行新一輪中日高級別政治對話。圖為2018年，王毅以外長身份在北京會見時任日本外務事務次官的秋葉剛男。取自中新社

中國外交部長王毅今天在北京與到訪的日本國家安保局長秋葉剛男舉行新一輪中日高級別政治對話。日媒報導，秋葉這次中國行涉及北韓派兵援俄及日中領導人峰會等議題。

綜合財聯社等陸媒報導，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會證實了王毅與秋葉剛男在北京舉行新一輪中日高級別政治對話的消息。

日媒此前披露，秋葉剛男此行將與王毅商討日中領導人峰會以及北韓援俄等問題。

至於北韓外務相崔善姬訪問俄羅斯一事，毛寧回應稱，「關於俄羅斯和朝鮮（北韓）的雙邊交往，我們已經多次闡明了立場。在烏克蘭危機（俄烏戰爭）問題上，中方的立場是一貫和明確的」。

北大西洋公約組織（NATO）近日加入韓國、美國及烏克蘭政府行列，確認北韓已派遣軍隊至俄羅斯境內，還提到北韓軍部署在與烏克蘭接壤的俄國庫斯克州（Kursk）。

對此，有中國學者直言，北韓派兵援俄讓中國「尷尬」，而中國「能做的甚微」，因為俄國與北韓不會接受中國的勸誡，中國也會擔心與兩國關係因此受損。

俄羅斯 北韓 烏克蘭

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