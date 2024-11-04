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菲中6月南海衝突 菲國士兵斷指已接回

中央社／ 馬尼拉4日專電

今年6月間在中菲南海衝突中失去右手姆指的菲律賓士兵，已經完成手術接回斷指；但菲方索討的軍事設備損失賠償，中方迄今尚無回應。

菲律賓三軍參謀總長布勞納（Romeo Brawner）今天出席三軍聯合演習開幕儀式，他在接受菲律賓媒體訪問時說，海軍一等兵法昆多（Jeffrey Facundo）的斷指，大約在2個月前已經接回，且能正常使用。

根據菲方說法，今年6月17日，菲國海軍在前往仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）執行補給任務時，遭中國海警船阻攔，中方人員衝撞並強登菲國海軍充氣船，奪走7把槍枝，破壞充氣船和其他設備，數名菲國海軍人員受傷，其中1人失去右手拇指。

布勞納說，法昆多現已回到「西菲律賓海」執勤。

「西菲律賓海」是菲律賓政府對己方在南海索討區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區；中國則是援引歷史依據索討幾乎整個南海，兩國因此不時在南海發生衝突。

除了菲中兩國之外，台灣、越南、馬來西亞、汶萊也索討南海部分或全部主權。

另一方面，菲律賓軍方透過外交部，就6月17日的事件向中國索賠6000萬披索（約新台幣3275萬元），但布勞納表示，中方尚未對此作出回應。

布勞納說，菲律賓軍方將繼續要求中方賠償損失，並且歸還「偷走」的菲國軍事設備。

仁愛暗沙距菲律賓的巴拉旺省（Palawan）約105海里，依據聯合國海洋法公約（UNCLOS），位於菲國200海里專屬經濟區範圍內。

菲律賓於1999年將登陸艦馬德雷山號拖到仁愛暗沙擱淺，並派兵駐守，作為菲國主權象徵，中國多次對此提出抗議，並阻止菲方為艦上人員運補。

馬尼拉於2013年1月將中菲南海爭議提交國際仲裁。2016年7月，設於荷蘭海牙（Hague）的常設仲裁法院（PCA）裁決，中國用以索討南海主權的九段線在國際法之下不具效力，菲律賓可獨享200海里專屬經濟區。

北京不接受也不承認仲裁結果。

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