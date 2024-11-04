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北韓沿炸毀鐵路設反坦克區 南韓：無實質作用

中央社／ 首爾4日專電

南韓軍方今天表示，北韓在上月炸毀的京義線、東海線鐵路區段設置壕溝，推測為防堵坦克所用，但南韓軍方研判，這些設置物並無實質作戰效果，僅為宣示土地主權。

南韓合同參謀本部今天表示，北韓10月15日炸毀東海線及京義線鐵道部分區段後，至11月1日為止每天都會派出300到400名人力及大型機械施工，設置推測為阻止戰車前進的壕溝及土堆。

設置於東海線上的「反坦克區」長160公尺、寬10公尺、深5公尺，壕溝旁的土堆高約11公尺；京義線的反坦克區尺寸也差不多，但深度稍淺。南韓軍方研判，這種「反坦克區」可以利用土堆填充，快速創造出南下進攻的通路。

不過，合同參謀本部相關人士表示，這種設置對北韓軍方而言並無實質作戰效果，只是透過動工展示他們對這塊土地的所有權，作秀成分居大。

這兩處壕溝目前都已完工，據南韓軍方觀察，現場周邊已經看不到任何施工人力或兵力部署。

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