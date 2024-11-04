美中緊張下帛琉大選將登場 攸關美國太平洋安全戰略
太平洋島國帛琉明天舉行總統大選，在美國與中國關係緊張下，作為華府在太平洋盟邦的帛琉對美軍十分重要，選舉結果攸關美國在這個地區的安全戰略。
現任總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr）正在與前總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）角逐總統大位。雷蒙傑索今天站在交通路口向汽車駕駛拉票。這次選舉除了總統外，預計還會選出13名國會參議員。
帛琉今年初與華府續簽「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA）。根據協議內容，帛琉將在20年內獲得8億9000萬美元（約新台幣28億元）經濟援助，以換取准許美軍繼續進駐其海域、領空及領土。
帛琉擁有1萬8000人口，國民散居於菲律賓和美國關島（Guam）軍事基地之間的群島。美國軍方正在帛琉建造一座「超視距雷達」（over-the-horizon radar）站，預計2026年完工。
帛琉是台灣12個邦交國之一。惠恕仁指出，中國禁止其旅遊團前往帛琉的舉措，以及帛琉3月遭到網攻，都是北京施壓、要求帛琉與台灣斷交的證明。
帛琉參議院先前通過決議案，否決美國在帛琉長期設立愛國者飛彈防禦系統，使這項政府提案遭到擱置。
此外，雷蒙傑索在競選期間表示，帛琉需要「確保外國影響力不會使我們國家的認同或獨立蒙上陰影」。其競選團隊並未回答雷蒙傑索所指有關外國影響力的問題。
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