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日本眾議院修憲勢力萎縮 跌破2/3提案門檻

中央社／ 東京4日綜合外電報導

日本執政黨自民黨與公明黨在10月的眾議院大選後席次大減，也連帶導致修憲勢力未達國會提案門檻的2/3席次。日媒分析，執政黨在這次選舉中失利，導致修憲道路更加艱難。

「讀賣新聞」今天報導，身兼自民黨總裁（黨主席）的首相石破茂在眾議院大選投開票隔天的10月28日直言：「明年適逢自民黨成立70週年，會把修改憲法作為黨的基本方針，並推動相關作業，將打破朝野的藩籬，全力爭取逾2/3席次贊成」。

日本修憲必須獲眾參兩院2/3以上席次贊成、由國會正式提案後，再經公民投票獲半數贊成通過。

本屆眾議院大選公告之前，眾議院中被視為修憲勢力的自民黨、公明黨、日本維新會、國民民主黨共4黨，以及對修憲持積極態度的無黨籍會派勢力共334席，超過眾議院總席次2/3的310席。

然而，最大在野黨立憲民主黨選後席次大增，導致修憲勢力縮減到285席，即使加上在本屆大選中新獲得席次、欲修憲的日本保守黨3席，還有以無黨籍身分當選的自民黨舊安倍派成員，也遠遠不及提案門檻。

立憲民主黨代表野田佳彥11月1日說明，立憲民主黨的立場為「議論憲法」，表示「若有議論的場合，願意認真地討論，不過並非以修改為前提」，對修憲議題抱持審慎態度。

前一次通常國會的眾議院憲法審查會中，自民黨提出論點整理案，作為大規模災害等時期允許國會議員延長任期的緊急事態條款大要，公明黨、日本維新會、國民民主黨三黨也贊同就此草擬條文。

自民黨內的憲法改正實現本部今年9月召開會議時，彙整了創設緊急事態條款與自衛隊入憲的論點，時任日相岸田文雄當時也出席這場會議，並表明「希望新總裁能延續這項工作」。

石破茂就任首相後，也透露有意持續推動相關作業，並在10月4日的施政方針演說表明，「應該要在任內實現提案，期待建設性的議論」。

不過自民黨與公明黨在本屆眾院選舉後，眾議院席次未過半數，成為少數執政黨。報導分析，執政黨要著力於修憲似乎變得更加困難，且為了要讓預算案與法案通過，也必須獲得在野黨的合作，未來的國會運作將「如履薄冰」。

隨著自公兩黨議席減少，憲法審查會委員的數量也會下降，自公兩黨主導的修憲討論難度將攀升。

此外，修憲勢力在具體的修憲項目上，也並非步調全部一致，儘管自民黨與日本維新會等政黨，積極推動自衛隊入憲，但是公明黨內部對此則存在審慎的意見。

國會憲法調查委員會相關的自民黨籍國會議員指出，「若國會難以進行修憲的對話，黨內推動修憲的機運也將減少」。

修憲 日本 自民黨

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