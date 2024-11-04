伊朗人紀念1979年人質危機事件 嘲諷拜登川普

就在美國總統大選前兩天，數以千計伊朗人今天在前美國駐德黑蘭大使館前集會，紀念1979年人質危機，焚燒美國國旗並嘲諷拜登和川普。

法新社報導，23歲的抗議者達奈伊（Saber Danaie）提及代表美國民主黨和共和黨的動物吉祥物說：「拜登和川普之間沒有區別，就像驢子和大象一樣。」

這位建築工人說：「他們都遵循相同的政策。」此時，一個代表拜登的巨型木偶懸掛在人群上方，川普的照片則被放在地上踩。

「美國去死，以色列去死吧！」包括許多學童和學生在內，伊朗民眾在大樓外高唱革命歌曲，高呼口號。

伊朗1979年發生伊斯蘭革命，迫使美國支持的巴勒維國王（Mohammad Reza Shah Pahlavi）外逃，原本流亡的穆斯林領袖何梅尼（Ayatollah RuhollahKhomeini）則回國掌權，成為伊朗最高宗教領袖。

忠於何梅尼的學生衝進使館，將52名工作人員扣為人質長達444天，同時要求美方交出被推翻不久、正在美國接受癌症治療的伊朗國王。

1980年，美國正式與伊朗斷交，此後兩國關係一直處於凍結狀態。

伊朗每年都會在德黑蘭的前大使館前紀念那起事件，大使館現已改成被稱為「間諜巢穴」（Den ofEspionage ）的博物館。