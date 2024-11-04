倫敦逾萬人遊行抗議 要求政府處理水污染

約1萬5000名民眾今天在英國倫敦市中心遊行，要求政府採取行動清理英國的河流和大海。

這項名為「清潔水大遊行」（March for CleanWater）的活動有綠色和平組織（Greenpeace）、野生動物信託基金會（Wildlife Trusts）和英國划船協會（British Rowing）等團體的支持。

抗議者要求對水資源監管機構（Ofwat）和環境署（Environment Agency）進行檢討，並對違反現有污染規定的水公司加強執法。

非營利組織「河流行動」（River Action）表示，約有1萬5000人參與遊行，他們在活動建議下大多數穿著藍色衣服。

61歲的美食作家林福德（Jenny Linford）告訴法新社說：「自從水公司私有化以來，我們的水域發生令人作嘔的變化。英國的河流、湖泊和海洋，有愈來愈多污水排入，簡直過份。」

她說：「我們在這裡是因為我們想為水發聲…就是要對政客說『請採取行動』。」她又說，這個問題是保守黨在7月選舉中失利的因素之一。

新任工黨政府上個月制定法案，將授權監管機構對涉及污染的水公司與主管祭出重罰，包括坐牢在內。

此外，在北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast），約有100人舉行類似抗議遊行。