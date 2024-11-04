快訊

美選倒數48小時！川普5搖擺州微幅占上風 賀錦麗全國民調領先

颱風銀杏增強中！吳德榮曝侵台機率 北台轉涼低溫下探16度

摩爾多瓦總統決選 計票尾聲親歐現任總統領先

中央社／ 基希納烏3日綜合外電報導

東歐國家摩爾多瓦今天舉行總統大選第2輪投票。在近95%選票完成計票後，親歐洲聯盟的現任總統桑杜領先親俄羅斯的社會主義黨所支持的斯托亞諾格洛。

法新社報導，根據選委會公告，52歲的桑杜（MaiaSandu）以51.53%得票率，領先57歲斯托亞諾格洛（Alexandr Stoianoglo）的48.47%。獲社會主義黨（Socialist Party）支持的斯托亞諾格洛去年遭到桑杜免除檢察總長職務。

路透社報導，根據中央選舉委員會官網，完成92%選票計票後，桑杜以50.28%得票率領先對手。

首都基希納烏（Chisinau）兩位政治分析家庫爾明斯基（Vladislav Kulminski）和巴夏（Valeriu Pasha）都表示，評估上述結果意味桑杜已經擊敗斯托亞諾格洛，贏得第2個為期4年任期。

初步計票結果原本由斯托亞諾格洛領先，但是納入10月20日大選首輪時就力挺桑杜的海外僑民選票後，選情出現逆轉。住在西方國家首都的海外僑民選票通常最後才進行開票。

截至目前，兩位候選人都還沒有自行宣布勝選。

俄羅斯鄰國喬治亞的親俄執政黨10月26日才在國會大選勝出，但選舉結果有爭議，如今各界將目光轉向毗鄰烏克蘭的摩爾多瓦。這2個前蘇聯加盟共和國的選舉被指遭到俄羅斯干預，莫斯科則否認相關指控。

自從烏克蘭2022年遭到俄羅斯侵略以來，人口約300萬的貧窮農業國家摩爾多瓦未來的命運受到各方關注。

國家安全顧問塞克里魯（Stanislav Secrieru）在X平台發文說：「我們發現到俄羅斯對我們選舉過程進行大規模干預…相關作為有扭曲結果的高度可能。」

莫斯科對摩爾多瓦今天的決選迄未進行評論。

俄羅斯 大選

延伸閱讀

俄羅斯發行月曆 封面驚見普亭與習近平肌肉男

被問「北韓派兵援俄」 中國外交部冷回：他們自己的事

北韓兵援俄首戰傳僅1人生還 倖存者控「普亭騙了金正恩」

北韓軍援俄羅斯 立陶宛消息：北韓士兵首戰幾乎全軍覆沒

相關新聞

瓦倫西亞勘災 西班牙王室和總理遭災民丟擲爛泥

西班牙瓦倫西亞自治區發生毀滅性洪災，王室成員和總理今天勘災時遭到火冒三丈的災民丟擲爛泥，並對他們大聲叫喊「兇手」，官員們...

俄羅斯發行月曆 封面驚見普亭與習近平肌肉男

俄羅斯一個支持安全情治單位退役人員的基金會近日發行2025年月曆，封面赫然是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin...

下班聯誼變「死語」 日本Z世代的夜經濟追求包容性

喜歡到日本玩的外國人，常抱怨夜晚太無聊，畢竟日本的「夜經濟」通常是工作的延長：加班後與同事喝酒、吃飯，與客戶聚餐等，不過這樣的生活型態正在轉變。比起邀人喝一杯，日本Z世代更常邀人一起吃個東西，喜歡與熟人共享夜生活。晚上和陌生人的聯誼，幾成「死語」。

歐盟法院顧問指馬爾他黃金簽證未違法

歐盟最高法院一位顧問表示，歐盟的法律並沒有阻止馬爾他發給富有的外國投資人公民權。目前正在審理的一個案件，有可能因此成為歐盟對所謂「黃金簽證」的判例。

美國大選結果將揭曉 8圖表看搖擺州投票可能戰果

美國總統大選11月5日登場，根據美國選舉制度，美國總統選舉是由538名選舉人投票產生，候選人至少需獲得270張選舉人票才能勝選，若川普與賀錦麗都能固守各自的鐵票倉，川普預計將獲得218張選舉人票，賀錦麗將獲得225張選舉人票，分別差52張及45張選舉人票才能跨過勝選門檻。目前民調仍在拉鋸的七大搖擺州

日媒預估：石破茂二輪投票當選日相

日本這次眾議院大選各黨不過半，日媒指出，現任首相石破茂恐無法在首相選舉第一輪投票勝出，但因在野黨難以整合，石破可望在第二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。